В сети появились свежие фото солнечного затмения, сделанные по всему миру

Фото: Затмение Солнца (pixabay.com/ipicgr)

Красивое зрелище последнего солнечного затмения этого года можно было наблюдать днем, 11 августа

В субботу, 11 августа люди по всему миру наблюдали солнечное затмение. Оно было частичным, и, кстати, оно является уже третьим по счету за это лето и последним в этом году. Увидеть затмение в реальном времени смогли жители Северного полушария, в частности, в Монголии, Эстонии, Латвии, Гренландии, в северной части Канады и в северно-восточной части России. Об этом сообщает издание "Апостроф". Пользователи микроблога со всего мира публикуют фотографии затмения в Twitter.

Так, красивый кадр удалось сделать в Южной Корее.

Фото: Частичное солнечное затмение (twitter.com)

Также жители Китая также могли видеть красивое зрелище частичного затмения.

Фото: Частичное солнечное затмение (twitter.com)

Прекрасно было видно это явление и в Скандинавских странах: Норвегии и Швеции.

Фото: Частичное солнечное затмение (twitter.com)

А некоторе пользователи Твиттера опубликовали видео.

Публикация из Твиттера (twitter.com/janzstr)

Кстати, ранее мы писали, о том, где можно было видеть последнее солнечное затмение этого года и, как можно пережить его без вреда для здоровья. А также сообщали, чего ждать от солнечного затмения разным знакам зодиака.

Напомним, что сегодня ночью можно будет так же наблюдать другое небесное явление - звездопад Персеиды.

Видео: РБК-Украина