В сети появились свежие фото солнечного затмения, сделанные по всему миру

Красивое зрелище последнего солнечного затмения этого года можно было наблюдать днем, 11 августа
В субботу, 11 августа люди по всему миру наблюдали солнечное затмение. Оно было частичным, и, кстати, оно является уже третьим по счету за это лето и последним в этом году. Увидеть затмение в реальном времени смогли жители Северного полушария, в частности, в Монголии, Эстонии, Латвии, Гренландии, в северной части Канады и в северно-восточной части России. Об этом сообщает издание "Апостроф". Пользователи микроблога со всего мира публикуют фотографии затмения в Twitter.
Так, красивый кадр удалось сделать в Южной Корее.
Фото: Частичное солнечное затмение (twitter.com)
Также жители Китая также могли видеть красивое зрелище частичного затмения.
Фото: Частичное солнечное затмение (twitter.com)
Прекрасно было видно это явление и в Скандинавских странах: Норвегии и Швеции.
Фото: Частичное солнечное затмение (twitter.com)
А некоторе пользователи Твиттера опубликовали видео.
Solar eclipse 11.8.2018- 12:47PM pic.twitter.com/dk5oZOJLxD— ﮼أبجدية ﮼السحب (@janzstr) August 11, 2018
Публикация из Твиттера (twitter.com/janzstr)
Кстати, ранее мы писали, о том, где можно было видеть последнее солнечное затмение этого года и, как можно пережить его без вреда для здоровья. А также сообщали, чего ждать от солнечного затмения разным знакам зодиака.
Напомним, что сегодня ночью можно будет так же наблюдать другое небесное явление - звездопад Персеиды.
Видео: РБК-Украина