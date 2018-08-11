У мережі з'явилися свіжі фото сонячного затемнення, зроблені по всьому світу

Фото: Затемнення Сонця (pixabay.com/ipicgr)

Красиве видовище останнього сонячного затемнення цього року можна було спостерігати вдень, 11 серпня

У суботу, 11 серпня люди з усього світу спостерігали сонячне затемнення. Воно було частковим, і, до речі, воно є вже третім за рахунком за це літо і останнім у цьому році. Побачити затемнення в реальному часі змогли жителі Північної півкулі, зокрема, в Монголії, Естонії, Латвії, Гренландії, в північній частині Канади і в північно-східній частині Росії. Про це повідомляє видання "Апостроф". Користувачі мікроблога зі всього світу публікують фотографії затемнення в Twitter.

Так, красивий кадр вдалося зробити в Південній Кореї.

Фото: Часткове сонячне затемнення (twitter.com)

Також жителі Китаю також могли бачити красиве видовище часткового затемнення.

Фото: Часткове сонячне затемнення (twitter.com)

Чудово було видно це явище і в Скандинавських країнах: Норвегії та Швеції.

Фото: Часткове сонячне затемнення (twitter.com)

А деякий користувачі Твіттера опублікували відео.

Публікація з Твіттера (twitter.com/janzstr)

До речі, раніше ми писали, про те, де можна було бачити останнє сонячне затемнення цього року і, як можна пережити його без шкоди для здоров'я. А також повідомляли, чого чекати від сонячного затемнення різних знаків зодіаку.

Нагадаємо, що сьогодні вночі можна буде так само дивитися інше небесне явище - зорепад Персеїди.

Відео: РБК-Україна