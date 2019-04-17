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Facebook змушують відмовитися від "лайків": в чому причина

STYLERНовини науки    17.04.2019 - 15:02
Facebook змушують відмовитися від "лайків": в чому причина
Фото: колаж РБК-Україна

Facebook просять вимкнути інструменти, які спонукають користувачів витрачати більше часу в мережі

Від Facebook вимагають вимкнути кнопку "подобається" (Like). Так, у Великій Британії хочуть, щоб соціальні мережі відключили для користувачів Facebook молодше 18 років, так звані "підштовхуючі" прийоми, в тому числі кнопку "подобається" (Like). Дані рекомендації є частиною нового зводу правил з 16 пунктів для "вікового" проекту британського Бюро уповноваженого з питань інформації (ICO), пише Engadget.

Серед інших пропозицій - вимкнення відстеження місця розташування за умовчанням для молодших користувачів; "надійні" системи перевірки віку; обмеження збирання, використання та обміну дитячими даними; інформування дітей, якщо батьки стежать за онлайн-активністю.

В ICO заявили, що правила були засновані на думках і доказах, отриманих від дизайнерів, розробників додатків, науковців та громадянського суспільства.

Пропозиції засновані на гарантіях, закріплених у законодавстві ЄС про ВВПР. Таким чином тих, хто не дотримує стандарти безпеки, штрафуватимуть на суми до 20 мільйонів євро (23 мільйони доларів США) або 4% від річного світового обороту компанії.

Facebook змушують відмовитися від &quot;лайків&quot;: в чому причина

Логотип Facebook біля штаб-квартири компанії

Як Бюро планує реалізувати свої пропозиції, наразі незрозуміло. Консультація щодо проекту правил триватиме до кінця травня, і очікується, що остаточний варіант кодексу практики набуде чинності до 2020 року.

Зазначається, що це не перший випадок, коли в Британії піддають критиці методи залучення соціальних медіа. У минулому році ряд колишніх співробітників Facebook, включаючи винахідника кнопки "Подобається" для Facebook Лію Перлман, заявили журналістам про те, що платформа навмисно створила функції, що дозволяють користувачам звикнути до своїх додатків. Facebook спростував ці звинувачення.

Facebook змушують відмовитися від &quot;лайків&quot;: в чому причина

Логотип соціальної мережі Facebook (фото з відкритих джерел)

Як повідомлялося раніше, Facebook закриє функцію онлайн-трансляцій Facebook Live для деяких користувачів соціальної мережі. Таке рішення було прийнято керівництвом компанії після скарг на публікацію відео атаки терориста на мечеті в Новій Зеландії 15 березня.

Нагадаємо, компанія Facebook має намір залучити штучний інтелект до модерації профілів померлих користувачів.

Додамо, що у Facebook і Instagram будуть блокувати будь-які прояви білого націоналізму і сепаратизму.

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