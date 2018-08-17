Танець планет: в серпні українці побачать унікальне явище

Колаж РБК-Україна

Українці зможуть побачити зближення Місяця з чотирма планетами

У серпні українці зможуть побачити унікальне явище - Місяць зблизиться з чотирма планетами. Про це пише "Урядовий кур'єр".

Наголошується, що це явище можна буде спостерігати на всій території України. Але найкращі умови для огляду "танцю планет" будуть на півдні нашої країни.

"21 серпня Місяць зблизиться з Сатурном, 23 серпня - з Марсом, 27 серпня - з Нептуном, а 31 серпня - з Ураном", - пише видання.

Спостерігати зближення Місяця і планет українці зможуть через годину після заходу Сонця. Але лише при наявності ясної і безхмарної погоди.

У серпні українці побачать унікальне явище

Додамо, що зближенням називається видиме проходження одного небесного об'єкта поблизу іншого на небесній сфері. За 10 днів природний супутник Землі пройде поряд з усіма планетами Сонячної системи (крім Меркурія). Правда, українці зможуть побачити лише деякі з них.

Нагадаємо, що в період з 11 по 14 серпня українці мали можливість спостерігати за метеоритним потоком Персеїди.

Раніше Styler писав про те, що астроном-любитель спантеличив опублікованим відео з дивним літаючим об'єктом на тлі Місяця.

Відео: РБК-Україна