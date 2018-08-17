Танец планет: в августе украинцы увидят уникальное явление

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Украинцы смогут увидеть сближение Луны с четырьмя планетами

В августе украинцы смогут увидеть уникальное явление - Луна сблизится с четырьмя планетами. Об этом пишет "Урядовий кур'єр".

Отмечается, что это явление можно будет наблюдать на всей территории Украины. Но наилучшие условия для лицезрения "танца планет" будут на юге нашей страны.

"21 августа Луна сблизится с Сатурном, 23 августа - с Марсом, 27 августа - с Нептуном, а 31 августа - с Ураном", - пишет издание.

Наблюдать сближение Луны и планет украинцы смогут спустя час после захода Солнца. Но лишь при наличии ясной и безоблачной погоде.

В августе украинцы увидят уникальное явление

Добавим, что сближением называется видимое прохождение одного небесного объекта вблизи другого на небесной сфере. За 10 дней естественный спутник Земли пройдет рядом со всеми планетами Солнечной системы (кроме Меркурия). Правда, украинцы смогут увидеть только некоторые из них.

Напомним, что в период с 11 по 14 августа украинцы имели возможность наблюдать за метеоритным потоком Персеиды.

Ранее Styler писал о том, что астроном-любитель озадачил опубликованным видео со странным летающим объектом на фоне Луны.

Видео: РБК-Украина