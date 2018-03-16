Українець переміг у французькому конкурсі дослідницьких проектів (фото)

Студент з Харкова вразив доповіддю щодо ядерної фізики

Українець переміг у французькому конкурсі дослідницьких проектів. Студент фізико-технічного факультету Харківського національного університету Олександр Бурлаєнко вразив суддів студентським проектом, представивши доповідь щодо ядерної фізики. Про це повідомляє "Педагогічна преса" за інформацією ХНУ.

Влітку разом з двома іншими переможцями Олександр відвідає Лабораторію лінійних прискорювачів у Франції (Linear Accelerator Laboratory) та CERN – провідні організації у сфері ядерних досліджень та енергетики.

Фото: Олександр Бурлаєнко (facebook.com/Oleksandr Burlayenko)

Відзначається, що пріоритетними напрямами конкурсних робіт були ядерна фізика, прискорювальні технології, експериментальні платформи, фізика високих енергій тощо.

Конкурс проходив у два етапи. Під час першого проекти відбиралися за описом. Другий проходив на базі Французького інституту у Києві у форматі конференції з учасниками.

У фіналі конкурсу виступили 12 дослідників, серед яких були аспіранти, бакалаври та магістри.

До складу фахового журі увійшли представники Linear Accelerator Laboratory, CERN та КНУ ім. Т. Шевченка. Конкурс зокрема організувало Посольство Франції в Україні та інші.

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