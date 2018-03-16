Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Українець переміг у французькому конкурсі дослідницьких проектів (фото)

STYLERНаука і техніка        16.03.2018 - 16:02
Фото: Олександр Бурлаєнко (univer.kharkov.ua)
Фото: Олександр Бурлаєнко (univer.kharkov.ua)

Студент з Харкова вразив доповіддю щодо ядерної фізики

Українець переміг у французькому конкурсі дослідницьких проектів. Студент фізико-технічного факультету Харківського національного університету Олександр Бурлаєнко вразив суддів студентським проектом, представивши доповідь щодо ядерної фізики. Про це повідомляє "Педагогічна преса" за інформацією ХНУ.

Влітку разом з двома іншими переможцями Олександр відвідає Лабораторію лінійних прискорювачів у Франції (Linear Accelerator Laboratory) та CERN – провідні організації у сфері ядерних досліджень та енергетики.

Фото: Олександр Бурлаєнко (facebook.com/Oleksandr Burlayenko)

Відзначається, що пріоритетними напрямами конкурсних робіт були ядерна фізика, прискорювальні технології, експериментальні платформи, фізика високих енергій тощо.

Конкурс проходив у два етапи. Під час першого проекти відбиралися за описом. Другий проходив на базі Французького інституту у Києві у форматі конференції з учасниками.

У фіналі конкурсу виступили 12 дослідників, серед яких були аспіранти, бакалаври та магістри.

До складу фахового журі увійшли представники Linear Accelerator Laboratory, CERN та КНУ ім. Т. Шевченка. Конкурс зокрема організувало Посольство Франції в Україні та інші.

Раніше повідомлялося, які нові дослідження проведуть українські вчені під час експедиції на Антарктику.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
"Я очікував на перемогу": 8-річний киянин виграв Чемпіонат світу з брейк-дансу Бариста з Києва став Чемпіоном із заварювання кави в джезві
Теги: наука, победа, конкурс, харьков, студент
Супрун пояснила нову модель виклику лікарів додому
Страшне ДТП: у Києві біля заправки дівчина на Hyundai розбилася про Gelandewagen
"Мафію не обдуриш": Портников заявив про нову загрозу для України
Поки медики вибирали косметику: кричущий випадок в онколікарні Миколаєва розлютив українців
On Top