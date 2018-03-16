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Украинец победил во французском конкурсе исследовательских проектов (фото)

STYLERНаука и техника        16.03.2018 - 16:02
Фото: Александр Бурлаенко (univer.kharkov.ua)
Фото: Александр Бурлаенко (univer.kharkov.ua)

Студент из Харькова поразил докладом по ядерной физике

Украинец победил во французском конкурсе исследовательских проектов. Студент физико-технического факультета Харьковского национального университета Александр Бурлаенко поразил судей студенческим проектом, представив доклад по ядерной физике. Об этом сообщает "Педагогическая пресса" по информации ХНУ.

Летом вместе с двумя другими победителями Александр посетит Лабораторию линейных ускорителей во Франции (Linear Accelerator Laboratory) и CERN – ведущие организации в области ядерных исследований и энергетики.

Фото: Александр Бурлаєнко (facebook.com/Oleksandr Burlayenko)

Отмечается, что приоритетными направлениями конкурсных работ были ядерная физика, ускорительные технологии, экспериментальные платформы, физика высоких энергий и другие.

Конкурс проходил в два этапа. Во время первого проекты отбирались по описанию. Второй проходил на базе Французского института в Киеве в формате конференции с участниками.

В финале конкурса выступили 12 исследователей, среди которых были аспиранты, бакалавры и магистры.

В состав профессионального жюри вошли представители Linear Accelerator Laboratory, CERN и КНУ им. Т. Шевченко. Конкурс в частности организовало Посольство Франции в Украине и другие.

Ранее сообщалось, какие новые исследования проведут украинские ученые во время экспедиции на Антарктику.

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