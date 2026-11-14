32 этажа пешком и переход по тросу: что ждет участников "Зважених і щасливих" в новом выпуске

Какое испытание подготовили для участников

После шести недель тренировок и соревнований участники доберутся до экватора проекта. В этот раз конкурс состоится на двух киевских небоскребах. Поначалу каждому придется пешком подняться на 32-й этаж. И даже эта часть задачи вызовет у некоторых участников беспокойства.

"Покорять лестницу это вообще не мое", - признается Кирилл.

После подъема команды должны преодолеть еще 35 метров по натянутому между зданиями тросу на высоте 125 метров над землей. Каждый участник должен перенести флажок своей команды на соседнюю крышу, и это нелегко.

"Просто пропасть, просто миллиард этажей внизу", - делится впечатлениями Евгения.

Что будет, если кто-то откажется от перехода

По правилам конкурса, оставить флажок на старте запрещено. Если участник не решится пройти между зданиями, то его задачу должен выполнить кто-то другой из его команды. Для этого придется спуститься вниз, снова подняться на 32 этаж и во второй раз преодолеть трос. Сам участник, который откажется от перехода, получит индивидуальный антибонус на взвешивании.

Для части команды именно страх высоты станет самым сложным препятствием.

"Я не справлюсь. Я не пройду", - со слезами говорила Наталья.

Своей реакцией на испытания поделилась и Валентина.

"Мне кажется, мое сердце остановилось", - призналась она.

За какой бонус будут бороться синие и желтые

Победит команда, которая первой перенесет все свои флажки на крышу соседнего здания. Она получит бонус - минус два килограмма на взвешивании.

Все ли участники отважатся на переход и кому придется пройти маршрут повторно, станет известно в седьмом выпуске "Зважених і щасливих", который выйдет в воскресенье в 19:00 на СТБ.