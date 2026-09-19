41-летняя TAYANNA объяснила, почему больше не переживает из-за отсутствия брака (видео)

TAYANNA рассказала о неудачном опыте отношений

По словам певицы, тема отношений долгое время была для нее болезненной. В ее жизни были разные мужчины, в том числе те, кто ее обманывал или пытался воспользоваться ею.

TAYANNA отметила, что потом начала анализировать, почему именно такие партнеры появлялись в ее жизни. Это помогло ей лучше понять свои сценарии в отношениях.

Артистка призналась, что раньше часто видела потенциал мужчины и пыталась его поддерживать, спасать или даже "лечить". Теперь она хочет строить отношения с человеком, который сам имеет цели, мотивацию и готовность работать над собой.

"Я теперь хочу конкретики. Если мужчина, то это будет мужчина с конкретными предложениями, который тоже будет проработан, которого я не буду лечить, спасать, спасать", - пояснила певица.

Она добавила, что хочет отношений, в которых партнеры просто строят общую жизнь и поддерживают друг друга, а не пытаются компенсировать свои травмы.

Певица комплексовала из-за того, что не была замужем

Раньше TAYANNA очень хотела выйти замуж и сильно переживала из-за того, что этого не происходило. По ее словам, в 41 год она уже воспринимала отсутствие брака как собственную проблему и даже осуждала себя за это.

"Я себя осуждала, как: блин, тебе 41 год, и ты еще не была замужем, и ты еще замуж не вышла и не смогла построить отношения", - рассказала артистка.

Она призналась, что фактически "мечтала" замужеством и постоянно возвращалась к мнению, что должно наконец закрыть этот вопрос. Поэтому певица чувствовала себя несчастной, когда была сама, и воспринимала отсутствие партнера как то, чего ей не хватает.

Впоследствии TAYANNA начала работать над этим вместе с психологом. По словам артистки, специалист даже предложила ей поработать над тем, чтобы она перестала так сильно хотеть выйти замуж. Поначалу певица не понимала, зачем это нужно, ведь была убеждена, что именно брак сделает ее счастливой.

После одной из поездок ее отношение изменилось. TAYANNA говорит, что смогла принять свою жизнь такой, какой она есть, и перестала пытаться любой ценой изменить ее в соответствии с собственными ожиданиями.

"Я перестала хотеть выйти замуж", - призналась она.

Теперь певица может гулять сама и не чувствовать, что ей чего-то не хватает. Она описывает это состояние как чувство внутренней целостности: ее мысли больше не сосредоточены на одиночестве, а на собственных проектах, семье, спорте и повседневной жизни.

"Я чувствовала себя из-за мужчины"

TAYANNA также откровенно рассказала о своей зависимости от отношений. По ее словам, раньше она не всегда понимала, кем сама по себе, поэтому во многом определяла собственное самочувствие через партнера.

"Я себя же не чувствовала, какая я есть. Я чувствовала себя из-за мужчины", - рассказала певица.

Она объяснила, что отношение мужчины к ней оказывало непосредственное влияние на то, как она сама себя воспринимала. Теперь артистка говорит о новом этапе, в котором хочет видеть себя не из-за отношений с другими людьми, а как отдельной личности.

Есть ли сейчас у TAYANNA отношения

На вопрос о личной жизни певица прямо ответила, что сейчас не находится в отношениях.

По ее словам, даже во время поездки ей предлагали начать романтические отношения. Однако она отказалась, поскольку мужчина находился в процессе развода.

TAYANNA отметила, что для нее это уже явилось своеобразным показателем изменений в ее выборе. Она не захотела торопиться и решила, что сначала человек должен завершить предыдущие отношения и разобраться со своими обстоятельствами.

"Мне так классно вот одной сейчас", - сказала певица.