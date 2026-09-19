41-річна TAYANNA пояснила, чому більше не переживає через відсутність шлюбу (відео)

TAYANNA розповіла про невдалий досвід стосунків

За словами співачки, тема стосунків тривалий час була для неї болючою. У її житті були різні чоловіки, зокрема ті, хто її обманював або намагався скористатися нею.

TAYANNA зазначила, що згодом почала аналізувати, чому саме такі партнери з'являлися у її житті. Це допомогло їй краще зрозуміти власні сценарії у стосунках.

Артистка зізналася, що раніше часто бачила потенціал чоловіка і намагалася його підтримувати, рятувати або навіть "лікувати". Тепер вона хоче будувати стосунки з людиною, яка сама має цілі, мотивацію та готовність працювати над собою.

"Я тепер хочу конкретики. Якщо чоловік, то це буде чоловік з конкретними пропозиціями, який буде теж пропрацьований, якого я не буду лікувати, рятувати, спасати", - пояснила співачка.

Вона додала, що хоче стосунків, у яких партнери просто будують спільне життя та підтримують одне одного, а не намагаються компенсувати власні травми.

Співачка комплексувала через те, що не була заміжня

Раніше TAYANNA дуже хотіла вийти заміж і сильно переживала через те, що цього не відбувалося. За її словами, у 41 рік вона вже сприймала відсутність шлюбу як власну проблему та навіть засуджувала себе за це.

"Я себе засуджувала, як: блін, тобі 41 рік, і ти ще не була заміжня, і ти ще заміж не вийшла і не змогла побудувати стосунки", - розповіла артистка.

Вона зізналася, що фактично "марила" заміжжям і постійно поверталася до думки, що має нарешті закрити це питання. Через це співачка почувалася нещасною, коли була сама, і сприймала відсутність партнера як те, чого їй бракує.

Згодом TAYANNA почала працювати над цим разом із психологом. За словами артистки, фахівчиня навіть запропонувала їй попрацювати над тим, щоб вона перестала так сильно хотіти вийти заміж. Спочатку співачка не розуміла, навіщо це потрібно, адже була переконана, що саме шлюб зробить її щасливою.

Після однієї з поїздок її ставлення змінилося. TAYANNA каже, що змогла прийняти своє життя таким, яким воно є, і перестала намагатися будь-якою ціною змінити його відповідно до власних очікувань.

"Я перестала хотіти вийти заміж", - зізналася вона.

Тепер співачка може гуляти сама і не відчувати, що їй чогось бракує. Вона описує цей стан як відчуття внутрішньої цілісності: її думки більше не зосереджені на самотності, а на власних проєктах, родині, спорті та повсякденному житті.

"Я відчувала себе через чоловіка"

TAYANNA також відверто розповіла про свою залежність від стосунків. За її словами, раніше вона не завжди розуміла, ким є сама по собі, тому багато в чому визначала власне самовідчуття через партнера.

"Я себе ж не відчувала, яка я є. Я відчувала себе через чоловіка", - розповіла співачка.

Вона пояснила, що ставлення чоловіка до неї безпосередньо впливало на те, як вона сама себе сприймала. Тепер артистка говорить про новий етап, у якому хоче бачити себе не через стосунки з іншими людьми, а як окрему особистість.

Чи є зараз у TAYANNA стосунки

На запитання про особисте життя співачка прямо відповіла, що зараз не перебуває у стосунках.

За її словами, навіть під час подорожі їй пропонували почати романтичні стосунки. Проте вона відмовилася, оскільки чоловік перебував у процесі розлучення.

TAYANNA зазначила, що для неї це вже стало своєрідним показником змін у її виборі. Вона не захотіла поспішати й вирішила, що спочатку людина має завершити попередні стосунки та розібратися зі своїми обставинами.

"Мені так класно от самій зараз", - сказала співачка.