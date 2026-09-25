77-летняя Пугачева с дочерью встретилась с Томасом Андерсом на Кипре: общее фото
Певица Алла Пугачева вместе с дочерью Лизой посетила концерт Томаса Андерса на Кипре. После выступления бывший участник Modern Talking встретился с ними лично и поделился общим фото, назвав знакомство "особой честью".
Styler рассказывает о встрече артистов, а также о позиции Андерса по войне России против Украины.
Как прошла встреча Пугачевой с Андерсом
Общий кадр немецкий певец опубликовал в своем Instagram. На фото Пугачева и ее 13-летняя дочь позируют рядом с улыбающимся Андерсом, который держит большой букет цветов.
В посте музыкант рассказал, что певица с дочерью пришли на его концерт, а после выступления они смогли пообщаться лично.
"Я невероятно горжусь тем, что легендарная Алла Пугачева сегодня вместе со своей дочерью Лизой посетила мой концерт на Кипре и после этого мы лично встретились", - написал Андерс в переводе с немецкого.
Он также назвал Пугачеву одной из самых выдающихся артисток Восточной Европы за последние 50 лет.
"Спасибо, дорогая Алло, и дорогая Лизо, за этот незабываемый момент!", - добавил певец.
Как выглядели Пугачева и ее дочь
Для посещения концерта 77-летняя Пугачева выбрала темно-синее платье с короткими рукавами, подчеркнув талию черным поясом. Образ дополнила небольшой черной сумкой через плечо, а волосы оставила распущенными.
Лиза была в черном коротком платье с открытыми плечами. Она дополнила наряд ожерельем и позировала в очках, стоя между мамой и музыкантом.
Сам Андерс появился на фото в темном пиджаке, белой футболке и белых брюках.
В комментариях под публикацией поклонники радовались встрече артистов и оставляли комплименты.
Что Томас Андерс говорит о войне и Украине
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Томас Андерс отказался от концертов в РФ. До этого он регулярно выступал перед российской публикой.
В марте 2025 года в интервью Süddeutsche Zeitung музыкант подтвердил, что не собирается возвращаться с выступлениями в Россию, пока у власти остается Владимир Путин.
Андерс также объяснил, что самого объявления мира для него будет недостаточно. Если условия завершения войны будут навязанными, он не готов ездить по России с концертами и вести себя так, словно все хорошо. Для возвращения, по его словам, нужно настоящее новое начало.
Кроме того, певец выразил надежду, что Европа будет достаточно сильной, чтобы противостоять Путину и Дональду Трампу.
Ранее мы рассказывали о том, как легендарная певица Алла Пугачева призналась в проблемах со здоровьем и объяснила, почему вынуждена передвигаться с тростью.