77-річна Пугачова з донькою зустрілася з Томасом Андерсом на Кіпрі: спільне фото

Як пройшла зустріч Пугачової з Андерсом

Спільний кадр німецький співак опублікував у своєму Instagram. На фото Пугачова та її 13-річна донька позують поруч з усміхненим Андерсом, який тримає великий букет квітів.

У дописі музикант розповів, що співачка з донькою прийшли на його концерт, а після виступу вони змогли поспілкуватися особисто.

"Я неймовірно пишаюся тим, що легендарна Алла Пугачова сьогодні разом зі своєю донькою Лізою відвідала мій концерт на Кіпрі й після цього ми особисто зустрілися", - написав Андерс у перекладі з німецької.

Він також назвав Пугачову однією з найвизначніших артисток Східної Європи за останні 50 років.

"Дякую, дорога Алло, і дорога Лізо, за цей незабутній момент!", - додав співак.

Який вигляд мали Пугачова та її донька

Для відвідування концерту 77-річна Пугачова обрала темно-синю сукню з короткими рукавами, підкресливши талію чорним поясом. Образ доповнила невеликою чорною сумкою через плече, а волосся залишила розпущеним.

Ліза була в чорній короткій сукні з відкритими плечима. Вона доповнила вбрання намистом і позувала в окулярах, стоячи між мамою та музикантом.

Сам Андерс з'явився на фото в темному піджаку, білій футболці та білих штанах.

У коментарях під публікацією шанувальники раділи зустрічі артистів і залишали компліменти.

Що Томас Андерс говорить про війну та Україну

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Томас Андерс відмовився від концертів у РФ. До цього він регулярно виступав перед російською публікою.

У березні 2025 року в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung музикант підтвердив, що не збирається повертатися з виступами до Росії, поки при владі залишається Володимир Путін.

Андерс також пояснив, що самого оголошення миру для нього буде недостатньо. Якщо умови завершення війни будуть нав’язаними, він не готовий їздити Росією з концертами й поводитися так, ніби все гаразд. Для повернення, за його словами, потрібен справжній новий початок.

Крім того, співак висловив сподівання, що Європа буде достатньо сильною, аби протистояти Путіну та Дональду Трампу.