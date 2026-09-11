8 миллионов гривен: у Усика заметили новые часы с необычным циферблатом

Какие часы заметили у Усика

Речь идет о Patek Philippe 5980/60G-001 - модели, которая дебютировала в 2024 году. Ее корпус выполнен из белого золота, а главная особенность часов - необычная конструкция хронографа.

Обычно на хронографах можно увидеть несколько отдельных счетчиков, отвечающих за разные показатели времени. В этой модели производитель использовал только один комбинированный счетчик, имеющий одновременно 60-минутную и 12-часовую шкалу.

Именно такая деталь делает часы узнаваемыми и отличает их от многих других моделей премиального сегмента.

Внутри - сложный механизм

Несмотря на относительно компактные размеры, часы имеют сложный механизм. По данным публикации, калибр состоит из 327 деталей, размещенных в корпусе размером 40,5 на 12,2 мм.

Модель также имеет функцию flyback. Она позволяет быстро обнулить показатели хронографа и сразу запустить новый отсчет без необходимости выполнять несколько отдельных действий.

Такая функция особенно полезна, когда необходимо последовательно фиксировать несколько промежутков времени. Для часов такого уровня это не просто декоративная особенность, а практическое дополнение к сложному хронографическому механизму.

Сколько стоят часы

Стоимость Patek Philippe 5980/60G-001 в публикации оценивается примерно в 160 тысяч евро. По курсу около 50 грн за евро это составляет ориентировочно 8 миллионов гривен.

В то же время точная цена конкретного экземпляра может отличаться в зависимости от комплектации, состояния и условий приобретения.

Что пишут в сети

Необычный аксессуар украинского спортсмена привлек внимание пользователей соцсетей. В комментариях выбор Усика называют стильным и отмечают, что такая модель хорошо дополняет образ боксера.

"Стильный выбор", "шикарная модель", - пишут комментаторы.

Остальные отмечают, что Усик своим трудом заслужил возможность покупать вещи такого уровня, а дорогие часы премиальных брендов могут сохранять высокую стоимость даже со временем.

Это не первые необычные часы Усика

К слову, это далеко не первые дорогие и узнаваемые часы, в которых Усик появлялся на публике. Перед финальной битвой взглядов с Рико Верховеном фанаты обратили внимание на Rolex Daytona 116508 с ярко-зеленым циферблатом - модель, которую коллекционеры знают как John Mayer Daytona.

Именно этот Rolex Усик раньше носил перед сражением с Даниэлем Дюбуа, который завершился победой украинца. Модель выполнена из 18-каратного желтого золота, а ее зеленый циферблат стал одной из самых узнаваемых деталей часов.

В настоящее время его рыночная стоимость может составлять около 80 тысяч евро.