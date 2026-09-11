8 мільйонів гривень: в Усика помітили новий годинник з незвичайним циферблатом

Який годинник помітили в Усика

Мова йде про Patek Philippe 5980/60G-001 - модель, яка дебютувала у 2024 році. Її корпус виконаний із білого золота, а головна особливість годинника - незвичайна конструкція хронографа.

Зазвичай на хронографах можна побачити кілька окремих лічильників, які відповідають за різні показники часу. У цій моделі виробник використав лише один комбінований лічильник, який має одночасно 60-хвилинну та 12-годинну шкали.

Саме така деталь робить годинник впізнаваним і відрізняє його від багатьох інших моделей преміального сегмента.

Всередині - складний механізм

Попри відносно компактні розміри, годинник має складний механізм. За даними публікації, калібр складається з 327 деталей, які розміщені в корпусі розміром 40,5 на 12,2 мм.

Модель також має функцію flyback. Вона дозволяє швидко обнулити показники хронографа та одразу запустити новий відлік без необхідності виконувати кілька окремих дій.

Така функція особливо корисна, коли потрібно послідовно фіксувати кілька проміжків часу. Для годинника такого рівня це не просто декоративна особливість, а практичне доповнення до складного хронографічного механізму.

Скільки коштує годинник

Вартість Patek Philippe 5980/60G-001 у публікації оцінюють приблизно у 160 тисяч євро. За курсом близько 50 грн за євро це становить орієнтовно 8 мільйонів гривень.

Водночас точна ціна конкретного екземпляра може відрізнятися залежно від комплектації, стану та умов придбання.

Що пишуть у мережі

Незвичайний аксесуар українського спортсмена привернув увагу користувачів соцмереж. У коментарях вибір Усика називають стильним і відзначають, що така модель добре доповнює образ боксера.

"Стильний вибір", "шикарна модель", - пишуть коментатори.

Інші зазначають, що Усик своєю працею заслужив можливість купувати речі такого рівня, а дорогі годинники преміальних брендів можуть зберігати високу вартість навіть із часом.

Це не перший незвичний годинник Усика

До слова, це далеко не перший дорогий та впізнаваний годинник, у якому Усик з’являвся на публіці. Перед фінальною битвою поглядів із Ріко Верховеном фанати звернули увагу на Rolex Daytona 116508 із яскраво-зеленим циферблатом - модель, яку колекціонери знають як John Mayer Daytona.

Саме цей Rolex Усик раніше носив перед боєм із Даніелем Дюбуа, який завершився перемогою українця. Модель виконана з 18-каратного жовтого золота, а її зелений циферблат став однією з найбільш упізнаваних деталей годинника.

Нині його ринкова вартість може сягати близько 80 тисяч євро.