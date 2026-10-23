Актер Александр Погребняк про "пиратов", дубляж и "Котляревського": "Голоса бесстыдно воруют"

– Какая работа в дубляже в этом году больше всего истощила вас - и чем именно?

– В этом году не припомню, ведь каждая работа требует полной отдачи и истощает по-своему. Но фильм "Панда Кунг-Фу 4", где я дублировал главного героя Панду, стал для меня настоящим испытанием. Персонаж очень много кричит, визжит, дышит, хекает. Режиссер требовала снова и снова более точные дубли.

Еще все осложнялось тем, что мне было чрезвычайно плохо физически из-за состояния здоровья. А перенести запись невозможно, потому плотный график и в студии, и у меня. В результате меня даже друзья и родные не узнали в мультике. А я считаю это огромным комплиментом актеру. В муках рождалось искусство (улыбается).

– Случалось ли, что вас узнавали по голосу в момент, когда вы совсем не хотели привлекать внимание?

– Да. И не раз. Помню, в "Пузатой хате" работница на весь зал воскликнула: "Ой, где-то я вас слышала! Еще и видела", а мне очень хотелось есть и бежать дальше (смеется).

– Предлагали ли вам озвучивать или лицензировать свой голос для обучения систем искусственного интеллекта? На каких условиях вы бы согласились это обсуждать?

– Предлагали неоднократно. Даже больше скажу: это огромная проблема в сфере озвучивания. Голоса бесстыдно воруют пиратские сайты по обучению ИИ. Так что нам, актерам и студиям, приходится каждый раз защищать себя. И нет, я не соглашаюсь на такие "аферы". По-моему, это не дальновидно.

– Какую фразу в украинском переводе вам пришлось отстаивать, потому что ваш вариант точнее передавал характер персонажа?

– Таких множество в каждом проекте. Дубляж - коллективная работа. Поэтому я не могу быть авторитарным, ведь есть режиссер, переводчик, еще нужно учитывать контекст фильма. Однако часто над адаптацией проекта работаем уже непосредственно во время записи, потому что что-то придумали здесь и сейчас.

– Что люди чаще говорят, когда узнают, каких персонажей вы озвучивали?

– "Боже-е-е-е! Я бы никогда не подумал/а, что это ты, вообще не похоже!" - это как мед для ушей для меня (улыбается). Круто, когда актер может и хочет быть разным. И не понимаю тех актеров дубляжа, которые хотят быть повсюду узнаваемыми. Это не интересно, как мне кажется. Да и вообще, если бы мы все разговаривали в реальной жизни киношными, мультяшными и рекламными голосами, интонациями, это уже что-то нездоровое.

– В "Котляревському" зрители видят вас в кадре, а не только слышат. Приходится ли вам перестраивать актерскую работу, привычную для дубляжа?

– В первую очередь скажу, что я не только актер дубляжа и не впервые в кадре. Между прочим, на Новом канале выходил сериал "СуперКопи", в котором тоже играю линейную роль. Еще я работал в театре, большом кино. Это все разные сферы и, конечно, манера существования повсюду разная. Актер и является сплошным мастером перестроек (улыбается).

– Вы слушаете свои голосовые сообщения перед отправкой или не выдерживаете себя в записи?

– Конечно! Раскрою вам секрет: почти все актеры это делают, этакая профдеформация (смеется). До поры до времени мне трудно было воспринимать свой голос. Но это уже давно в прошлом, благодаря многолетней работе в сфере озвучивания и дубляжа.

– Какой персонаж из известных фильмов или сериалов стал бы для вас самым интересным вызовом в дубляже?

– Таких пока и не вспомню. Но все вызовы преодолеем! Работа такая (улыбается).

– Какой самый большой курьез произошел на съемках "Котляревського"?

– Не о курьезе, но в целом поделюсь: мне было непросто физически, ведь мой персонаж носит стильные классические костюмы, в том числе и тройки, рубашки, шейные платки, кольца. А я их терпеть не могу! Очень далек от этого всего. В жизни ношу простую одежду в стиле кэжуал на грани со спортивной в однотонных, а именно черных цветах. Поэтому мне было ужасно неудобно в этих костюмах и деталях гардероба.

К тому же в жизни я не кудрявый! Это все биозавивка, сделанная командой специально для образа адвоката в сериале "Котляревський", за которой тоже нужно ухаживать, уметь носить и т.д. Что тоже стало дополнительным фактором в дискомфорте. То есть то, что я на себе носил весь съемочный период, был и так сплошной курьез (смеется). А еще стояла настоящая жара, так что для меня это было адским испытанием! Но меня поддерживали коллеги, наш суперрежиссер Александр Богданенко, команда, и за это я всем благодарен.

Александр Погребняк (фото предоставлено пресс-службой Нового канала)

Что известно о сериале "Котляревський"

"Котляревський" - комедийный сериал о сотрудниках одноименного ресторана, которые объединяют украинские кулинарные традиции с современной подачей. Вне кухни герои влюбляются, конфликтуют и ищут выход из курьезных ситуаций.

По замыслу создателей, персонажи переосмысливают украинские традиции через гастрономию - подобно тому, как Иван Котляревский делал это в литературе.

Сериал создает Starlight Production для нового канала. Среди актеров - Дарья Петрожицкая, Ирина Кудашова, Константин Октябрьский, Олег Гоцуляк и Александр Погребняк, сыгравший адвоката.

Премьера "Котляревського" состоится 2 ноября в 19:00 на Новом канале.