Актриса Ангелина Гущина про "Котляревського" и собственных принципах: "Табу на все, что связано с РФ"

– После роли Златы в сериале Нового канала "Голова" начали ли вам чаще предлагать похожих персонажей?

– И да, и нет. Еще до Златы у меня был опыт романтических, молодых, наивных героинь. Так что не могу сказать, что это было что-то новое для меня. Однако пока мне позволяет и возраст, и типаж, и актерские навыки играть подобных персонажей, думаю, будут и дальше предлагать похожих.

– У вас есть опыт англоязычных проектов. Что в такой работе оказалось сложнее самого языка?

– На самом деле ничего, кроме языка (улыбается). Но и это было еще в начале, когда я работала над акцентом с преподавателем. Понимаю, что в такой работе нет предела, но базовые моменты пыталась проработать. Это была самая сложная часть. А уже потом выполняла работу так же, как и в любом украиноязычном проекте. Более того, из-за большого опыта игры в англоязычных, мне иногда труднее слышать себя на украинском в кадре. Немножечко отвыкаешь от этого. Может быть, несколько парадоксально, но это со временем изменится. Я уверена!

– Писали ли вам иностранные зрители, которые впервые узнавали из ваших работ, что вы украинка?

– Конечно, всегда писали и продолжают. Поддерживают Украину и меня. Они видят в Instagram, где я специально публикую на английском языке некоторые сторис, что именно происходит в нашей стране, особенно в Киеве. И от иностранных подписчиков чувствую поддержку и любовь! Не только потому, что я актриса, сыгравшая их любимые персонажи в сериалах. А еще и потому, что я украинка, и им не безразлично к нашей Украине и происходящим здесь событиям.

– Какое условие на кастинге заставит вас отказаться, даже если роль нужна?

– Такого конкретного условия, касающегося актерской задачи, нет. Мне так кажется. Надо учитывать ту или иную ситуацию. Впрочем, если так глобально задумываться, то на однозначно все, что связано с Россией. К примеру, если мне предложат сотрудничество с режиссером, работающим во враждебной стране, то откажусь.

– Была ли роль, которую вы очень хотели получить, но не прошли кастинг и что этот опыт вам дал?

– В первую очередь скажу, что таких ролей у актеров много! Мне сразу приходит в голову кастинг в сериал "Тиха Нава". Когда читала сценарий, понимала, что это очень классно. По меньшей мере, в моей вселенной и видении. Потому еще больше хотела получить эту роль. Казалось, что я записала довольно хорошие самопробы, но меня не утвердили. Сейчас, возвращаясь и просматривая готовую работу, понимаю причину. К тому же за это время я выросла как актриса, поэтому иначе сыграла бы и записала самопробы. Так что этот опыт дал лишь то, что каждую неудачу переосмысливаешь со временем, учишся на ошибках и растешь.

– Какую ошибку вашей героини в "Котляревському" вы сами уже успели совершить в жизни?

– Интересный вопрос! Я, как и моя героиня Марина, работала официанткой. Это еще было во время учебы в театральном университете. Сниматься не разрешали, поэтому работала и зарабатывала на жизнь именно таким образом. А еще Марина часто ходит на свидание и обжигается. У меня тоже такое случалось.

– Какую роль вы хотели бы сыграть, чтобы зрители увидели вас совсем с другой стороны?

– О, я бы очень хотела получить роль серийной убийцы, психопатки или что-то похожее. И раскрыть это в финале, когда никто не ждет! Думаю, классно сыграло бы на фоне моего типажа – девушки с большими голубыми глазами, славянской миловидной внешностью. Еще когда-то хотела сыграть детектива, но недавно мне уже представилась такая возможность в анголоязычном проекте. И этот гештальт закрылся. Поэтому роль серийного убийцы еще ждет меня (улыбается).

– Какой профессиональный шаг вы хотели бы сделать в следующем году, но пока не нашли для него возможности?

– Хотела бы сыграть в спектакле, вернуться на театральную сцену. Это желание появилось у меня несколько месяцев тому назад. Но пока не знаю, как и при каких обстоятельствах реализую. Однако уверена, что в подходящее время, в удобном месте и с людьми все удастся.

– Какой помните самый смешной момент на съемках "Котляревського?"

– На съемках "Котляревського" к нам присоединился прекрасный актер Александр Мельник. Мы вместе работали раньше над сериалом "Голова". Он - тот самый профессионал, умеющий невероятно круто играть комедию, импровизировать, метко добавлять что-то от себя в своего персонажа. А еще фантастически шутит вне кадра! И самые смешные моменты связаны именно с ним, когда у нас были общие съемочные дни. Я не буду цитировать и рассказывать некоторые секретики съемочного процесса, но мы с моей партнершей Олей Узун, которая тоже сыграла официантку в "Котляревському", вспоминали его фразы вплоть до конца проекта и смеялись до бесконечности!

Ангелина Гущина (фото предоставлено пресс-службой Нового канала)

Что известно о сериале "Котляревський"

События комедийного сериала "Котляревський" разворачиваются в одноименном ресторане. Его работники переосмысливают украинские кулинарные традиции, а между рабочими делами влюбляются, выясняют отношения и попадают в курьезные ситуации.

Сериал создал Starlight Production для Нового канала. В нем сыграли Дарья Петрожицкая, Ирина Кудашова, Константин Октябрьский, Олег Гоцуляк, Владимир Ращук, Ангелина Гущина и другие актеры.

Премьера "Котляревського" - 2 ноября в 19:00 на Новом канале.