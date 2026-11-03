Акторка Ангеліна Гущина про "Котляревського" та власні принципи: "Табу на все, що пов’язане з РФ"

– Після ролі Злати в серіалі Нового каналу "Голова" чи почали вам частіше пропонувати схожих персонажів?

– І так, і ні. Ще до Злати в мене був досвід романтичних, молодих, наївних героїнь. Тож не можу сказати, що це було щось нове для мене. Однак поки мені дозволяє і вік, і типаж, і акторські навички грати подібних персонажів, думаю, будуть і надалі пропонувати схожих.

– У вас є досвід англомовних проєктів. Що в такій роботі виявилося складнішим за саму мову?

– Насправді нічого, крім мови (усміхається). Але й це було ще на початку, коли я працювала над акцентом з викладачем. Розумію, що в такій роботі немає межі, але базові моменти намагалася пропрацювати. Це було найскладнішою частиною. А вже потім виконувала роботу так само, як і в будь-якому україномовному проекті. Ба більше, через великий досвід гри в англомовних, мені інколи важче чути себе українською в кадрі. Трішечки відвикаєш від цього. Можливо, трохи парадоксально, але це з часом зміниться. Я впевнена!

– Чи писали вам іноземні глядачі, які вперше дізнавалися з ваших робіт, що ви українка?

– Звісно, завжди писали й продовжують. Підтримують Україну і мене. Вони бачать в Instagram, де я спеціально публікую англійському мовою деякі сторіс, що саме відбувається в нашій країні, особливо в Києві. І від іноземних підписників відчуваю підтримку і любов! Не лише тому, що я акторка, яка зіграла їхніх улюблених персонажів у серіалах. А ще й через те, що я українка, і їм не байдуже до нашої України та подій, що відбуваються тут.

– Яка умова на кастингу змусить вас відмовитися, навіть якщо роль дуже потрібна?

– Такої конкретної умови, що стосується акторської задачі, немає. Мені так здається. Треба зважати на ту чи іншу ситуацію. Утім, якщо так глобально замислюватись, табу на однозначно все, що пов'язане з Росією. Наприклад, якщо мені запропонують співпрацю з режисером, який працює у ворожій країні, то відмовлюся.

– Чи була роль, яку ви дуже хотіли отримати, але не пройшли кастинг, і що цей досвід вам дав?

– Насамперед скажу, що таких ролей в акторів багато! Мені одразу спадає на думку кастинг у серіал "Тиха Нава". Коли читала сценарій, розуміла, що це буде дуже класно. Щонайменше в моєму всесвіті та баченні. Тому ще більше хотіла отримати цю роль. Здавалося, що я записала досить хороші самопроби, та мене не затвердили. Зараз, повертаючись і переглядаючи вже готову роботу, розумію причину. До того ж за цей час я виросла як акторка, тому інакше б зіграла й записала самопроби. Тож цей досвід дав лише те, що кожну невдачу переосмислюєш з часом, вчишся на помилках і зростаєш.

– Яку помилку вашої героїні в "Котляревському" ви самі вже встигли зробити в житті?

– Цікаве питання! Я, як і моя героїня Марина, працювала офіціанткою. Це ще було під час навчання в театральному університеті. Зніматися не дозволяли, тож працювала й заробляла на життя саме в такий спосіб. А ще Марина часто ходить на побачення й обпікається. У мене теж таке траплялося.

– Яку роль ви хотіли б зіграти, щоб глядачі побачили вас зовсім з іншого боку?

– О, я б дуже хотіла отримати роль серійної вбивці, психопатки або щось дуже схоже. І розкрити це у фіналі, коли ніхто не очікує! Думаю, класно зіграло б на фоні мого типажу - дівчини з великими блакитними очима, слов'янською миловидною зовнішністю. Ще колись хотіла зіграти детектива, але нещодавно мені вже випала така можливість в анголомовному проекті. І цей гештальт закрився. Тож роль серійного вбивці ще чекає на мене (усміхається).

– Який професійний крок ви хотіли б зробити наступного року, але поки що не знайшли для нього нагоди?

– Хотіла б зіграти у виставі, повернутися на театральну сцену. Це бажання з'явилося в мене кілька місяців тому. Та поки ще не знаю, як і за яких обставин реалізую. Проте впевнена, що в слушний час, в слушному місці та зі слушними людьми все вдасться.

– Який пригадуєте найсмішніший момент на зйомках "Котляревського?"

– На зйомках "Котляревського" до нас доєднався прекрасний актор Олександр Мельник. Ми разом працювали раніше над серіалом "Голова". Він - той самий професіонал, який вміє неймовірно круто грати комедію, імпровізувати, влучно додавати щось від себе у свого персонажа. А ще фантастично жартує поза кадром! І найсмішніші моменти пов'язані саме з ним, коли в нас були спільні знімальні дні. Я не буду цитувати й розповідати деякі секретики знімального процесу, але ми з моєю партнеркою Олею Узун, яка теж зіграла офіціантку в "Котляревському", згадували його фрази аж до кінця проекту та сміялися нескінченно!

Ангеліна Гущина (фото надане пресслужбою Нового каналу)

Що відомо про серіал "Котляревський"

Події комедійного серіалу "Котляревський" розгортаються в однойменному ресторані. Його працівники переосмислюють українські кулінарні традиції, а між робочими справами закохуються, з’ясовують стосунки та потрапляють у курйозні ситуації.

Серіал створила Starlight Production для Нового каналу. У ньому зіграли Дар’я Петрожицька, Ірина Кудашова, Костянтин Октябрський, Олег Гоцуляк, Володимир Ращук, Ангеліна Гущина та інші актори.

Прем’єра "Котляревського" - 2 листопада о 19:00 на Новому каналі.