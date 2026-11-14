ALEKSEEV вступился за Веру Брежневу после критики из-за российских песен: "Сообща и палкой"

Почему ALEKSEEV не испугался критики

Недавно артисты представили совместную композицию под названием "Ти і Я", которая вошла в украиноязычный альбом Веры Брежневой. Однако сотрудничество вызвало интерес не только из-за музыкальной новинки, но и из-за неоднозначного отношения части украинской аудитории к певице.

После начала полномасштабной войны Брежнева прекратила сотрудничество с Россией и начал выпускать украиноязычные композиции. В то же время она продолжает исполнять старые русскоязычные хиты, что и становится поводом для критики.

ALEKSEEV заверил, что не боялся негативной реакции из-за совместной работы. Он считает, что оценивать человека только по публичным впечатлениям неправильно.

"Мне кажется, что нет такого человека, к которому все однозначно относятся. К сожалению, есть очень много украинцев, которые очень любят осуждать людей, не зная их лично. Мне это тоже не очень нравится. Сообща и палкой, конечно, бить легче, но человека нужно знать", - сказал певец.

Помощь Украине от Брежневой

Отдельно исполнитель заговорил о благотворительной деятельности певицы. По его словам, она поддерживает Украину собственными средствами, но не делает из этого публичную историю и не рассказывает обо всех своих вкладах.

"У нее очень доброе сердце и особенно если мы говорим о помощи, о которой она просто не рассказывает, а она очень существенная и очень большая. Я вам не буду говорить, ведь мы о деньгах сегодня не говорим, но поверьте мне, это очень большая сумма своих собственных средств", - подчеркнул ALEKSEEV.

Оправдывает ли помощь Украине исполнение песен на русском - ответ певца

Однако разговор затронул и вопрос, который остается наиболее дискуссионным в творчестве Брежнева. Ведущая отметила, что из таких слов можно сделать вывод, что благотворительная помощь дает артистке право и дальше петь на русском языке.

На это ALEKSEEV не стал давать однозначную оценку ее репертуару и подчеркнул, что не собирается выступать адвокатом певицы в этом вопросе.

"Я не знаю, это вопрос… Я тут не адвокат, понимаете? Вы меня спросили, боялся ли я. Нет. Потому что она прекрасный, очень добрый и искренний человек. И я рад, что она есть в моей жизни, мы познакомились на этом фоне. Мне бы очень хотелось, чтобы побольше было таких людей, которые так искренне и по-доброму относятся, во-первых, ко мне, а во-вторых, ко всем окружающим", - ответил артист.

Как изменилась языковая позиция Веры Брежневой

До полномасштабной войны артистка не считала себя украинской певицей, ведь не имела песен на украинском.

После 2022 года (год, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины), она публично осудила агрессию врага, присоединилась к помощи Украине и начала выпускать украиноязычные композиции.

В то же время, от русскоязычного репертуара на зарубежных концертах Брежнева не отказалась, объясняя это тем, что общается и поет на этом языке всю жизнь.