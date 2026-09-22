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Люди 22 сентября 2026, 14:38

Блогер "Пан Роман" из Львова мобилизовался в ряды ВСУ: где будет служить Чихаровский

Звезда соцсетей сообщила о новом этапе в жизни в привычной для себя манере - коротко и с юмором
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Роман Чихаровский сообщил о мобилизации (фото: Styler)
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Украинский блогер и юморист Роман Чихаровский, известный миллионам пользователей по образу "господин Роман", присоединился к Силам обороны Украины. Об этом 30-летний блогер сообщил в своих соцсетях, опубликовав фото в военной форме.

Styler со ссылкой на сообщение звезды в Instagram рассказывает, что известно о его мобилизации.

Что известно о службе

Чихаровский сообщил, что будет служить в 21-м полку беспилотных систем "Лава", который входит во 2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартія".

Новость о мобилизации блоггер подал в привычной для себя манере - коротко и с юмором.

"Мобилизовали. Буду что-то немножко той во у "Лава.Хартія", - написал он.

Других подробностей о службе Чихаровский пока не разглашал.

В то же время в "Хартії" также успели отреагировать на пост блогера. В частности, в комментариях под постом "пана Романа" полк "Лава" сдержанно поздравил его с присоединением к подразделению.

"Бог добр. Как-то будет", - говорится в тексте публикации.

"Пан Роман" и его крылатые фразы

Широкую известность Роману Чихаровскому принес образ "пана Романа" - галицкого мужчины старшего возраста, который с характерным юмором комментирует современную жизнь, дает советы молодежи и по-своему реагирует на привычные бытовые ситуации.

Визиткой персонажа стали его манера говорить, специфический галицкий колорит и быстро разлетевшиеся соцсетями фразы. Среди них - обращения типа "Добрий день, я пан Роман", "Та йой", "Помаленько", "Потихеньку", "Сила покаяння" и другие характерные высказывания, которые аудитория использует уже отдельно от его видео.

Именно благодаря этому образу Чихаровский стал одним из известных украинских юмористических блоггеров. Его контент объединяет сатиру, бытовой юмор и наблюдение за украинскими реалиями.

Ранее персонаж "пана Романа" чаще всего появлялся в коротких видео в TikTok и Instagram, где блогер обыгрывал актуальные темы и ситуации из жизни.

Что еще известно о Романе Чихаровском

Роман Чихаровский родом из Тернопольщины, учился во Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

Персонаж "пана Романа" приобрел популярность в соцсетях еще в 2022 году. В то же время сегодня его знают не только по юмористическим видео, но и по узнаваемому языку персонажа и многочисленным фразам, которые стали частью украинского интернет-юмора.

Ранее мы рассказывали о детях известных украинских звезд, которые стали на защиту Украины и присоединились к рядам ВСУ.

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