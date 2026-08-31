Брат едва не убил победителя "Зважених та щасливих" и застрелил родителей: детали

Боржемская попросила о помощи

"Друзья, сегодня я обращаюсь к вам с очень тяжелой просьбой. В семье Славы, участника проекта "Зважені та щасливі", финалиста 10 сезона, победителя, произошла страшная трагедия. Трагически погибли его родители и родной брат. Сам Слава сейчас находится в больнице. Даже сложно представить, что он сейчас переживает. И сегодня Славе очень нужна наша помощь и поддержка", - сказала Боржемская.

По словам тренера, сейчас для Вячеслава открыли сбор средств. Деньги необходимы, в частности, для организации похорон его родных и других расходов после трагедии.

"Я прошу каждого из вас, кто имеет возможность приобщиться к сбору. Любая сумма сейчас очень важна. А если возможности помочь финансово у вас нет, пожалуйста, напишите Славе несколько теплых слов", - обратилась Боржемская.

Она также призвала поддержать Вячеслава словами и подчеркнула, что сейчас он особенно нуждается в ощущении, что не остался один.

"Поддержите его. Дайте ему почувствовать, что он не один, что рядом есть люди, которые думают о нем, молятся за него и ждут его выздоровления. Слава, мы все рядом с тобой. Держись, пожалуйста", - подытожила тренер.

Что произошло в семье Вячеслава Грабового

После публикации Боржемской пользователи начали обсуждать возможные обстоятельства трагедии. Некоторые комментаторы предположили, что речь идет о резонансном инциденте, который произошел в Одессе 29 августа, однако тренер "Зважених та щасливих" не уточняла, при каких обстоятельствах погибли родные Вячеслава Грабового.

По данным полиции, в одном из многоквартирных домов Киевского района Одессы 50-летний мужчина открыл огонь из охотничьего ружья. В результате стрельбы погибли его родители, а брат получил ранения и был госпитализирован.

После этого мужчина забаррикадировался в квартире. Когда на место прибыли полицейские, он застрелился.

По факту происшествия следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье Уголовного кодекса Украины об умышленном убийстве двух или более человек.

Кто такой Вячеслав Грабовый

Вячеславу Грабовому 42 года, он живет в Одессе и имеет собственный небольшой строительный бизнес, который развивает вместе с другом. После начала полномасштабной войны мужчина тоже стал активно заниматься волонтерством.

На проект "Зважені та щасливі" Вячеслав пришел с весом 195 кг при росте 178 см. В прошлом он занимался кикбоксингом, однако неправильное питание, переедание и привычка есть поздним вечером постепенно привели к значительному набору веса.

Вячеслав Грабовый после похудения (фото: instagram.com/bigstb)

По словам Грабового, еда "за компанию" и ночные перекусы стали настолько привычными, что самостоятельно избавиться от этих привычек он уже не мог. Участие в шоу мужчина воспринимал как возможность кардинально изменить свою жизнь и вернуться к активности.

Особенно сильно мотивировала его семья. Из-за полномасштабной войны жена и дети Вячеслава долгое время находились в эвакуации, поэтому он мечтал, чтобы сын и дочь увидели его после похудения и могли гордиться папой.

Вячеслав Грабовый (фото: facebook.com/vyaheslavmedved7)

Сначала Грабовой планировал избавиться от 60-100 кг лишнего веса, но в конце концов превзошел собственную цель. За время участия в проекте он похудел на 104 кг и стал победителем десятого сезона "Зважених та щасливих".

После шоу Вячеслав продолжил работать над собой и развивать свою страницу в Instagram. Там он делится собственным опытом похудения, рассказывает об изменениях в своем образе жизни и мотивирует подписчиков не сдаваться по пути к лучшей физической форме.

Вячеслав Грабовый "до" и "после" (фото: instagram.com/bigstb)