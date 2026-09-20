День учителя в Украине: когда празднуют и что не советуют дарить сами преподаватели

Когда День учителя в Украине в 2026 году

День работников образования в Украине отмечают каждый год в первое воскресенье октября. В 2026 году праздник выпадает на 4 октября.

В этот день поздравляют учителей, преподавателей, воспитателей и других работников сферы образования.

Традиционно, школьники и родители готовят педагогам небольшие подарки. В то же время в последние годы все чаще возникает вопрос, обязательно покупать презент и что будет кстати.

Какие подарки не хотят получать учителя

Недавно в Threads началось обсуждение, в котором учителя рассказали, какие подарки они не хотели бы получать от родителей своих учеников.

В комментариях учителя признались, что универсального подарка нет, а некоторые вообще не хотят ничего получать.

Одна из педагогинь рассказала, что у нее диабет, поэтому просила не покупать ей дорогие сладости. Она также считает нецелесообразным тратить значительные средства на цветы, которые за несколько дней завянут. По ее словам, наиболее ценным подарком от выпускного класса стала пачка стевии, банка чая и стенгазета с воспоминаниями.

Другая учительница отметила, что для нее важно, как именно дарят подарок. В то же время она назвала вещи, которые точно не хотела бы получать:

блокноты;

чашки;

ящики;

украшения;

мыльные букеты;

букеты из лент;

сувенирный хендмейд;

пастила, пряники, зефир и другие сладости, если родители не знают вкусов педагога.

Некоторые педагоги вообще выступили за отказ от подарков.

"Ничего. Мы не нищие", - написала одна из участниц обсуждения.

Другая подчеркнула, что вместо подарков родителям достаточно воспитывать у детей уважение к учителям, взаимопомощь и ответственность.

"Хочу, чтобы все мои дети зашли в класс. Хочу обнять каждого. Хочу увидеть их глаза и улыбки. От родителей - не обесценивать труд учителей. Людей, с которыми дети проводят больше времени, чем дома. Этого достаточно", - отметила пользовательница.

В то же время, были и педагоги, которые положительно относятся к символическим презентам. Например, одна из участниц рассказала, что в детском саду дарят сертификаты и коробку конфет, а цветы не покупают, поскольку эти деньги можно потратить на что-то более конкретное.

Что дарить на День учителя - список уместных презентов

Кроме того, под еще одним сообщением в Threads комментаторы поделились удачными идеями для подарка на День учителя.

Подарочный сертификат

Это может быть сертификат в магазин, где человек сам выберет необходимые вещи. Среди предложенных вариантов были "Ева", "Эпицентр", "Розетка" и т.д.

Книги или настольные игры для класса

Одна из учительниц рассказала, что составляла список книг и настольных игр, которые хотела бы видеть в классе. Родители могли по желанию приобрести что-нибудь из этого перечня.

Материалы для обучения

Бумага, пленка для ламинирования и другие расходные материалы могут быть полезны именно для работы с детьми.

Чай или кофе

Небольшой символический подарок может быть уместен, если родители знают, что именно любит педагог.

Что-то для класса

Если учитель действительно нуждается в определенной вещи для работы, можно вместе с родителями приобрести ее вместо десятков одинаковых сувениров.

Донат

Еще один предложенный вариант - направить деньги на актуальный сбор вместо личного подарка.

При этом педагоги отдельно подчеркивают: подарок не должен становиться причиной конфликтов между родителями или обязательным сбором средств.

Самый простой способ не ошибиться с подарком - заранее спросить самого учителя, хочет ли он что-нибудь получить и что именно ему нужно. Для части педагогов лучшим подарком остаются уважение, нормальная коммуникация с родителями и дети, желающие учиться.