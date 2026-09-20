День вчителя в Україні: коли святкують і що не радять дарувати самі викладачі

Коли День вчителя в Україні у 2026 році

День працівників освіти в Україні відзначають щороку в першу неділю жовтня. У 2026 році свято припадає на 4 жовтня.

Цього дня вітають учителів, викладачів, вихователів та інших працівників сфери освіти.

Традиційно школярі та батьки готують педагогам невеликі подарунки. Водночас останніми роками все частіше виникає питання, чи обов'язково купувати презент та що саме буде доречним.

Які подарунки не хочуть отримувати вчителі

Нещодавно у Threads почалося обговорення, в якому вчителі розповіли, які подарунки вони б не хотіли отримувати від батьків своїх учнів.

У коментарях вчителі зізналися, що універсального подарунка немає, а дехто взагалі не хоче нічого отримувати.

Одна з педагогинь розповіла, що має діабет, тому просила не купувати їй дорогі солодощі. Вона також вважає недоцільним витрачати значні кошти на квіти, які за кілька днів зів'януть. За її словами, найбільш цінним подарунком від випускного класу стала пачка стевії, банка чаю та стінгазета зі спогадами.

Інша вчителька зазначила, що для неї важливо, як саме дарують подарунок. Водночас вона назвала речі, які точно не хотіла б отримувати:

блокноти;

чашки;

скриньки;

прикраси;

мильні букети;

букети зі стрічок;

сувенірний хендмейд;

пастилу, пряники, зефір та інші солодощі, якщо батьки не знають смаків педагога.

Деякі педагоги взагалі виступили за відмову від подарунків.

"Нічого. Ми не жебраки", - написала одна з учасниць обговорення.

Інша наголосила, що замість подарунків батькам достатньо виховувати в дітей повагу до вчителів, взаємодопомогу та відповідальність.

"Хочу, щоб всі мої діти зайшли до класу. Хочу обійняти кожного. Хочу побачити їхні очі і посмішки. Від батьків - не знецінювати працю вчителів. Людей, з якими діти проводять більше часу, ніж вдома. Цього достатньо", - зазначила користувачка.

Водночас були й педагоги, які позитивно ставляться до символічних презентів. Наприклад, одна з учасниць розповіла, що в дитячому садочку дарують сертифікати та коробку цукерок, а квіти не купують, оскільки ці гроші можна витратити на щось конкретніше.

Що дарувати на День вчителя - список доречних презентів

Окрім цього, під ще одним дописом в Threads коментатори поділилися вдалими ідеями для подарунку на День вчителя.

Подарунковий сертифікат

Це може бути сертифікат у магазин, де людина сама обере необхідні речі. Серед запропонованих варіантів були "Єва", "Епіцентр", "Розетка" тощо.

Книжки або настільні ігри для класу

Одна з учительок розповіла, що складала список книжок та настільних ігор, які хотіла б бачити в класі. Батьки могли за бажанням придбати щось із цього переліку.

Матеріали для навчання

Папір, плівка для ламінування та інші витратні матеріали можуть бути корисними саме для роботи з дітьми.

Чай або кава

Невеликий символічний подарунок може бути доречним, якщо батьки знають, що саме любить педагог.

Щось для класу

Якщо вчитель справді потребує певної речі для роботи, можна разом із батьками придбати її замість десятків однакових сувенірів.

Донат

Ще один запропонований варіант - спрямувати гроші на актуальний збір замість особистого подарунка.

При цьому педагоги окремо наголошують: подарунок не повинен ставати причиною конфліктів між батьками або обов'язковим збором коштів.

Найпростіший спосіб не помилитися з подарунком - заздалегідь запитати самого вчителя, чи хоче він щось отримати та що саме йому потрібно. Для частини педагогів найкращим подарунком залишаються повага, нормальна комунікація з батьками та діти, які хочуть навчатися.