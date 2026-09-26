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Главная Люди Фото из РФ и слова о любви к Москве: JESUSMAN из "Фабрики зірок" подвергся критике в сети
Люди 26 сентября 2026, 16:53

Фото из РФ и слова о любви к Москве: JESUSMAN из "Фабрики зірок" подвергся критике в сети

После участия в популярном шоу певец оказался в центре внимания из-за публичных высказываний и контента, связанного с Россией
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
JESUSMAN (коллаж: Styler)
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Участник нового сезона "Фабрики зірок" JESUSMAN попал в центр обсуждения в Threads из-за фотографии из Москвы. Пользователи обратили внимание на его старую публикацию, где артист позировал в российской столице и писал о любви к этому городу.

Что об этом известно, рассказывает Styler.

В чем суть скандала

В Сети обратили внимание на старую публикацию участника "Фабрики звезд" JESUSMAN. Одна из пользовательниц показала скриншот публикации артиста, на котором он позирует в Москве и пишет о любви к российской столице. Этот пост вызвал дискуссию и среди других.

На фото JESUSMAN указана геолокация из РФ, а под снимком он написал: "Я люблю этот город, как он меня".

JESUSMAN (фото с Instagram)

В комментариях начали дискутировать о прошлом украинских артистов, их поездках в Россию и стоит ли вообще оценивать такие посты, сделанные до полномасштабного вторжения.

Часть пользователей раскритиковала артиста, сделав акцент на его положительных отзывах о Москве.

  • "Так и знала, что он мутный тип";
  • "+1 причина отправить его в нокаут";
  • "Почему я не удивлена, что это именно он";
  • "Как такие люди могут толкаться на украинские шоу?"

В то же время была в этой дискуссии и другая позиция. В частности, один из пользователей призвал не осуждать артистов за их прошлое.

"Из-за таких украинцев, которые вместо поддержки осуждают за ошибки, потом крутые исполнители уезжают и строят карьеру за границей", - отметил он.

Мнения пользователей соцсети (скриншот)

Таким образом, в Threads развернулась дискуссия не только вокруг самого поста JESUSMAN, но и вокруг того, как оценивать старые публикации украинских звезд, сделанные до полномасштабной войны.

Кто такой JESUSMAN

JESUSMAN - украинский молодой артист и участник нового сезона "Фабрики звезд". На проекте он представляет себя исполнителем, который развивает собственную музыкальную карьеру.

Пока JESUSMAN оказался среди участников, борющихся за продолжение участия в шоу. Артист находится в номинации на вылет, поэтому его дальнейшая судьба на Фабрике звезд зависит от результатов голосования и решения зрителей.

Сам артист никаких комментариев по поводу критики в соцсетях не давал.

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