Фото из РФ и слова о любви к Москве: JESUSMAN из "Фабрики зірок" подвергся критике в сети

В чем суть скандала

В Сети обратили внимание на старую публикацию участника "Фабрики звезд" JESUSMAN. Одна из пользовательниц показала скриншот публикации артиста, на котором он позирует в Москве и пишет о любви к российской столице. Этот пост вызвал дискуссию и среди других.

На фото JESUSMAN указана геолокация из РФ, а под снимком он написал: "Я люблю этот город, как он меня".

JESUSMAN (фото с Instagram)

В комментариях начали дискутировать о прошлом украинских артистов, их поездках в Россию и стоит ли вообще оценивать такие посты, сделанные до полномасштабного вторжения.

Часть пользователей раскритиковала артиста, сделав акцент на его положительных отзывах о Москве.

"Так и знала, что он мутный тип";

"+1 причина отправить его в нокаут";

"Почему я не удивлена, что это именно он";

"Как такие люди могут толкаться на украинские шоу?"

В то же время была в этой дискуссии и другая позиция. В частности, один из пользователей призвал не осуждать артистов за их прошлое.

"Из-за таких украинцев, которые вместо поддержки осуждают за ошибки, потом крутые исполнители уезжают и строят карьеру за границей", - отметил он.

Мнения пользователей соцсети (скриншот)

Таким образом, в Threads развернулась дискуссия не только вокруг самого поста JESUSMAN, но и вокруг того, как оценивать старые публикации украинских звезд, сделанные до полномасштабной войны.

Кто такой JESUSMAN

JESUSMAN - украинский молодой артист и участник нового сезона "Фабрики звезд". На проекте он представляет себя исполнителем, который развивает собственную музыкальную карьеру.

Пока JESUSMAN оказался среди участников, борющихся за продолжение участия в шоу. Артист находится в номинации на вылет, поэтому его дальнейшая судьба на Фабрике звезд зависит от результатов голосования и решения зрителей.

Сам артист никаких комментариев по поводу критики в соцсетях не давал.