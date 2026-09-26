Фото из РФ и слова о любви к Москве: JESUSMAN из "Фабрики зірок" подвергся критике в сети
Участник нового сезона "Фабрики зірок" JESUSMAN попал в центр обсуждения в Threads из-за фотографии из Москвы. Пользователи обратили внимание на его старую публикацию, где артист позировал в российской столице и писал о любви к этому городу.
Что об этом известно, рассказывает Styler.
В чем суть скандала
В Сети обратили внимание на старую публикацию участника "Фабрики звезд" JESUSMAN. Одна из пользовательниц показала скриншот публикации артиста, на котором он позирует в Москве и пишет о любви к российской столице. Этот пост вызвал дискуссию и среди других.
На фото JESUSMAN указана геолокация из РФ, а под снимком он написал: "Я люблю этот город, как он меня".
В комментариях начали дискутировать о прошлом украинских артистов, их поездках в Россию и стоит ли вообще оценивать такие посты, сделанные до полномасштабного вторжения.
Часть пользователей раскритиковала артиста, сделав акцент на его положительных отзывах о Москве.
- "Так и знала, что он мутный тип";
- "+1 причина отправить его в нокаут";
- "Почему я не удивлена, что это именно он";
- "Как такие люди могут толкаться на украинские шоу?"
В то же время была в этой дискуссии и другая позиция. В частности, один из пользователей призвал не осуждать артистов за их прошлое.
"Из-за таких украинцев, которые вместо поддержки осуждают за ошибки, потом крутые исполнители уезжают и строят карьеру за границей", - отметил он.
Таким образом, в Threads развернулась дискуссия не только вокруг самого поста JESUSMAN, но и вокруг того, как оценивать старые публикации украинских звезд, сделанные до полномасштабной войны.
Кто такой JESUSMAN
JESUSMAN - украинский молодой артист и участник нового сезона "Фабрики звезд". На проекте он представляет себя исполнителем, который развивает собственную музыкальную карьеру.
Пока JESUSMAN оказался среди участников, борющихся за продолжение участия в шоу. Артист находится в номинации на вылет, поэтому его дальнейшая судьба на Фабрике звезд зависит от результатов голосования и решения зрителей.
Сам артист никаких комментариев по поводу критики в соцсетях не давал.
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