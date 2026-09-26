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Люди 26 вересня 2026, 16:53

Фото з РФ та слова про любов до Москви: JESUSMAN з "Фабрики зірок" зазнав критики в мережі

Після участі в популярному шоу співак опинився в центрі уваги через публічні висловлювання та контент, пов'язаний із Росією
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
JESUSMAN (колаж: Styler)
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Учасник нового сезону "Фабрики зірок" JESUSMAN потрапив у центр обговорення в Threads через фотографію з Москви. Користувачі звернули увагу на його стару публікацію, де артист позував у російській столиці та писав про любов до цього міста.

Що про це відомо, розповідає Styler.

В чому суть скандала

У Мережі звернули увагу на стару публікацію учасника "Фабрики зірок" JESUSMAN. Одна з користувачок показала скриншот допису артиста, на якому він позує в Москві та пише про любов до російської столиці. Цей пост спричинив дискусію й серед інших.

На фото JESUSMAN вказана геолокація з РФ, а під знімком він написав: "Я люблю этот город, как и он меня".

JESUSMAN (фото з Instagram)

У коментарях почали дискутувати про минуле українських артистів, їхні поїздки до Росії та те, чи взагалі варто оцінювати такі дописи, зроблені до повномасштабного вторгнення.

Частина користувачів розкритикувала артиста, зробивши акцент на його позитивних відгуках про москву.

  • "Так і знала, що він мутний тіп";
  • "+1 причина відправити його в нокаут";
  • "Чому я не здивована, шо це саме він";
  • "Як такі люди можуть пхатися на українські шоу?".

Водночас була у цій дискусії й інша позиція.

Зокрема, один із користувачів закликав не засуджувати артистів за їхнє минуле.

"Через таких українців, які замість підтримки засуджують за помилки, потім круті виконавці виїжджають та будують кар'єру за кордоном", - зауважив він.

Думки користувачів соцмережі (скриншот)

Таким чином, у Threads розгорнулася дискусія не лише навколо самого допису JESUSMAN, а й навколо того, як оцінювати старі публікації українських зірок, зроблені до повномасштабної війни.

Хто такий JESUSMAN

JESUSMAN - український молодий артист та учасник нового сезону "Фабрики зірок". На проєкті він представляє себе як виконавця, який розвиває власну музичну кар'єру.

Наразі JESUSMAN опинився серед учасників, які борються за продовження участі у шоу. Артист перебуває в номінації на виліт, тому його подальша доля на "Фабриці зірок" залежить від результатів голосування та рішення глядачів.

Сам артист ніяких коментарів щодо критики в соцмережах не давав.

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