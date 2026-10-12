Григорий и Кристина Решетники отметили 16 лет брака и признались, из-за чего ссорятся (видео)
Кристина Решетник призналась, что одна из черт Григория, которая раньше ей нравилась, теперь раздражает в их паре. Ведущий также рассказал, что изменилось в поведении жены.
Что супруги сказали о бытовых спорах и по-прежнему они преодолевали кризисы, рассказывает Styler.
Что раздражает Кристину Решетник в мужчине
В совместном видео в Instagram к 16-летию брака пара ответила на вопрос о своих отношениях.
Кристина назвала щепетильность мужчины чертой, которая сначала ей нравилась, а со временем начала раздражать.
Григорий со своей стороны вспомнил, что в начале отношений жена была "организована и четка". По его словам, сейчас ему иногда этого не хватает.
"Завтраки иногда пропускаешь", - заметил ведущий.
Кристина в ответ пошутила, что делает это, чтобы муж худел.
Из-за чего Решетники ссорятся
Супруги также попытались вспомнить свою бессмысленную ссору. Кристина предположила, что поводом могло быть неубранное дома.
"Кто-то не убрал. Было такое же?" - спросила она.
"Да каждый день", - ответил Григорий.
Кристина вспомнила и недавний спор из-за долгого собрания на важное мероприятие. По ее словам, в этот раз задерживалась не она, однако пара все равно едва успела.
Что Решетник ранее рассказывал о кризисе в браке
О сложных периодах в отношениях ведущий говорил в интервью проекту "Сила впливу", опубликованном 4 сентября 2026 года.
Он связывал один из таких периодов с финансовыми трудностями и рождением первого ребенка. Тогда семья жила в съемной квартире, где протекала крыша и было холодно.
По словам Григория, справиться с кризисом помогли разговоры.
"И мы в тот момент много начали разговаривать. И это собственно спасло", - отмечал он.
В этом же разговоре Решетник говорил, что первым идет на примирение с женой и пытается не тратить время на ссоры.
Что супруги говорили о романтике
В подкасте "Кажуть! Брешуть?" Александра и Инны Педанов, опубликованном 11 февраля 2026 года, Решетники рассказывали о близости в своей паре.
"Честно говоря, нам так кайфово вдвоем", - говорил Григорий.
Супруги объясняли, что близость не всегда может быть спонтанной, ведь они воспитывают троих сыновей. В то же время ведущий рассказывал, что каждый день напоминает жене о своих чувствах и не уходит из дома без поцелуя.
Сколько лет Решетники вместе
10 октября 2026 Григорий и Кристина отметили 16-ю годовщину брака. По этому случаю они опубликовали архивные свадебные фотографии.
В общей сложности их отношения продолжаются 18 лет. Супруги воспитывают троих сыновей - Ивана, Дмитрия и Александра.
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