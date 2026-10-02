Кристина Горняк стала участницей "Холостяка": что известно об экссупругу Остапчука

Кристина Горняк стала участницей "Холостяка"

Слухи о возможном появлении Горняк в новом сезоне ходили еще летом. Тогда в сети распространился предполагаемый список участниц, однако СТБ эту информацию официально не подтверждал. Теперь участие Кристины перестало быть лишь предположением - она появилась в проморолике проекта.

В анонсе Горняк коротко вспомнила о своем предыдущем браке, назвав тот период жизни "очень страшным". В то же время первое знакомство с Кравцовым оставило у нее приятные впечатления - Кристина обратила внимание на его улыбку и умение слушать.

Кристина Горняк, Владимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Премьера 15-го сезона "Холостяка" состоится 16 октября на телеканале СТБ. Новый сезон также будет доступен на Netflix в Украине.

Что известно о Кристине Горняк

Кристина Горняк - нотариус и блогер. Широкой аудитории она также известна благодаря браку с телеведущим Владимиром Остапчуком.

Пара поженилась в 2020 году, а в 2022-м их отношения завершились. Во время брака они приобрели дом в коттеджном городке под Киевом, вопрос раздела которого после развода долгое время оставался нерешенным.

После развода Кристина стремилась дистанцироваться от фамилии бывшего мужа в публичном пространстве. Ранее она объясняла, что в документах продолжает носить фамилию Остапчук из-за сложностей с переоформлением паспорта, виз и профессиональных документов, однако публично представляется как Горняк.

Что Горняк раньше говорила о "Холостячке"

Примечательно, что тема романтического реалити появилась в жизни Кристины еще задолго до нынешнего сезона. В 2024 году ее спросили, согласилась бы она стать главной героиней "Холостячки".

Тогда Горняк не исключала такой возможности, хотя и отмечала, что участие в подобном проекте потребовало бы от нее серьезного решения. Теперь она действительно появится во франшизе, но уже как одна из участниц "Холостяка".