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Люди 02 жовтня 2026, 13:53

Христина Горняк стала учасницею "Холостяка": що відомо про ексдружину Остапчука

Після невдалого шлюбу Христина вирішила відкритись новим стосункам у романтичному реаліті
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Христина Горняк, В'ячеслав Кравцов, Володимир Остапчук (фото: Styler)
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Христина Горняк офіційно стала учасницею 15-го сезону "Холостяка". Ексдружина телеведучого Володимира Остапчука спробує побудувати стосунки з головним героєм проєкту - баскетболістом В'ячеславом Кравцовим.

Як розповідає Styler, Христину представили в офіційному анонсі нового сезону "Холостяка" від СТБ.

Христина Горняк стала учасницею "Холостяка"

Чутки про можливу появу Горняк у новому сезоні ходили ще влітку. Тоді у мережі поширили ймовірний список учасниць, однак СТБ цю інформацію офіційно не підтверджував. Тепер участь Христини перестала бути лише припущенням - вона з'явилася у промо проєкту.

В анонсі Горняк коротко згадала свій попередній шлюб, назвавши той період життя "дуже страшним". Водночас перше знайомство з Кравцовим залишило у неї приємні враження - Христина звернула увагу на його усмішку та вміння слухати.

Христина Горняк, Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Прем'єра 15-го сезону "Холостяка" відбудеться 16 жовтня на телеканалі СТБ. Новий сезон також буде доступний на Netflix в Україні.

Що відомо про Христину Горняк

Христина Горняк - нотаріуска та блогерка. Широкій аудиторії вона також відома завдяки шлюбу з телеведучим Володимиром Остапчуком.

Пара одружилася у 2020 році, а вже у 2022-му їхні стосунки завершилися. Під час шлюбу вони придбали будинок у котеджному містечку під Києвом, питання поділу якого після розлучення тривалий час залишалося невирішеним.

Після розлучення Христина прагнула дистанціюватися від прізвища колишнього чоловіка у публічному просторі. Раніше вона пояснювала, що в документах продовжує носити прізвище Остапчук через складність переоформлення паспорта, віз та професійних документів, однак у публічних проєктах представляється як Горняк

Що Горняк раніше говорила про "Холостячку"

Цікаво, що тема романтичного реаліті з'являлася в житті Христини ще задовго до нинішнього сезону. У 2024 році її запитали, чи погодилася б вона стати головною героїнею "Холостячки".

Тоді Горняк не відкидала такої можливості, хоча й зазначала, що участь у подібному проєкті потребувала б від неї серйозного рішення. Тепер вона справді з'явиться у франшизі, але вже як одна з учасниць "Холостяка".

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