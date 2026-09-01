rbc.ua
Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Главная Люди Jerry Heil внезапно вступилась за участницу "Україна має талант" и вызвала новые споры
Люди 01 сентября 2026, 13:45

Jerry Heil внезапно вступилась за участницу "Україна має талант" и вызвала новые споры

Певица стала на защиту Шаи, но украинцы в соцсетях не смогли прийти к согласию насчет ее выступления
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Шея и певица Jerry Heil (коллаж: Styler)
Поделиться:

Выступление Шаи на "Україна має талант" вызвало бурную реакцию в соцсетях. Участница исполнила песню Jerry Heil "Добавь громкости", получила три "нет" от судей, а после этого сама певица решила поддержать ее - однако мнения украинцев относительно такой защиты разделились.

Styler рассказывает, что произошло после неоднозначного выступления Шаи и как на него отреагировали Jerry Heil и пользователи Threads.

Jerry Heil встала на защиту участницы

На сцене популярного шоу Шая исполнила популярный сегодня хит известной певицы, аккомпанируя себе на скрипке. Вокал участницы не убедил судей: Артем Пивоваров и Станислав Боклан нажали красные кнопки, и Елена Кравец также не дала ей положительной оценки.

После эфира вокруг выступления развернулась дискуссия. Часть пользователей соцсетей критиковали пение Шаи, другие же обращали внимание на его смелость и любовь к музыке.

В этой ситуации свою позицию решила высказать сама Jerry Heil. Певица не согласилась с критикой и написала, что не понимает претензий к участнице.

"Я что-то не поняла тейк хейтеров. Она добавила громкости так, что теперь мы все это обсуждаем! Girl, you're fire!", - пишется в публикации.

Jerry Heil подчеркнула, что ее песня именно для того и создана, чтобы ее пели без лишних ограничений - в караоке, баре, машине с подругами или даже на сцене талант-шоу.

"Додай гучності" была создана, чтобы ее ОРАТЬ. В караоке. В баре. В машине с подругами. И на "Україна має талант", если ты сегодня так чувствуешь", - добавила исполнительница.

Певица добавила, что для нее не столь важно, удалось ли исполнителю идеально попасть в ноты.

"Попала в ноты или нет - зато попала в тредс и подняла всем настроение", - резюмировала она, назвав композицию песней "для свободных девочек, делающих то, что им вздумается".

Пост певицы в Threads (скриншот)

Мнение украинцев разделилось

Даже поддержка известной певицы не поставила точку в споре. В комментариях под сообщением Jerry Heil реакции оказались очень разными.

Одни пользователи поддержали позицию артистки.

  • "Супер согласен",
  • "ООООО, ОТВЕТ",
  • "Бывает настроение, бывает шок, но да, добавила",
  • "Иногда важнее попасть в сердце, а не в ноту",
  • "Она крутая. Харизма огненная".

Остальные же не скрывали скепсиса.

  • "Мда…"
  • "Не оправдывайте любую бездарность",
  • "Кринж в том, что в 2026 году Снова совать "фриков" в талант шоу, потому что так надо продюсерам…Да ну сколько можно вообще",
  • "Мне кажется, вы невольно даете ей бесполезные надежды. Она искренне верит в вашу поддержку, а на самом деле многие просто шутят. Возможно, лучше чуть больше честности, чтобы человек не жил в иллюзии, что действительно хорошо поет".

Таким образом, одно и то же выступление украинцы восприняли совершенно по-разному: для кого-то это был забавный и смелый перформанс, для кого-то - неудачный вокальный номер, а для Jerry Heil - повод напомнить, что музыку не всегда нужно воспринимать слишком серьезно.

А сама Шая после трех "нет" заявила, что результат выступления не отменяет ее работы, подготовки и любви к музыке.

Ранее мы рассказывали, как пользователи Threads назвали свои лучшие покупки стоимостью до тысячи долларов - каждая из них изменила чью-то жизнь.

Україна має талант Шоу-бизнес Люди Певцы
Читайте также Пышный, нежный и с румяной корочкой: простой манник на кефире с ягодами, который всегда получается 01 сентября 2026, 12:51 Деньги любят смелых: эти знаки Зодиака не боятся рисковать ради прибыли 01 сентября 2026, 12:01 Андре Тан раскрыл секрет стильного образа осенью: эти аксессуары изменят все 01 сентября 2026, 10:57 Амброзия захватывает незаметно: как распознать опасный сорняк и навсегда убрать его с участка 01 сентября 2026, 10:05
Больше интересного
Вкусно Домашний кетчуп как в McDonald's: готовится просто, а вкус удивит всех 01 сентября 2026, 09:03
Гороскопы Таро-гороскоп на 1 сентября: кто встретит новую любовь, а кто поставит точку 01 сентября 2026, 06:05
Гороскопы Конец двухлетней черной полосы: для каких знаков Зодиака сентябрь станет переломным 31 августа 2026, 20:05
Тренды Чему нас не учили в школе: 5 книг с навыками, которые действительно нужны взрослым 31 августа 2026, 19:07
Гороскопы Дни ангела в сентябре: кого поздравлять и какое имя выбрать для ребенка 31 августа 2026, 18:13