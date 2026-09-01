Jerry Heil внезапно вступилась за участницу "Україна має талант" и вызвала новые споры

Jerry Heil встала на защиту участницы

На сцене популярного шоу Шая исполнила популярный сегодня хит известной певицы, аккомпанируя себе на скрипке. Вокал участницы не убедил судей: Артем Пивоваров и Станислав Боклан нажали красные кнопки, и Елена Кравец также не дала ей положительной оценки.

После эфира вокруг выступления развернулась дискуссия. Часть пользователей соцсетей критиковали пение Шаи, другие же обращали внимание на его смелость и любовь к музыке.

В этой ситуации свою позицию решила высказать сама Jerry Heil. Певица не согласилась с критикой и написала, что не понимает претензий к участнице.

"Я что-то не поняла тейк хейтеров. Она добавила громкости так, что теперь мы все это обсуждаем! Girl, you're fire!", - пишется в публикации.

Jerry Heil подчеркнула, что ее песня именно для того и создана, чтобы ее пели без лишних ограничений - в караоке, баре, машине с подругами или даже на сцене талант-шоу.

"Додай гучності" была создана, чтобы ее ОРАТЬ. В караоке. В баре. В машине с подругами. И на "Україна має талант", если ты сегодня так чувствуешь", - добавила исполнительница.

Певица добавила, что для нее не столь важно, удалось ли исполнителю идеально попасть в ноты.

"Попала в ноты или нет - зато попала в тредс и подняла всем настроение", - резюмировала она, назвав композицию песней "для свободных девочек, делающих то, что им вздумается".

Пост певицы в Threads (скриншот)

Мнение украинцев разделилось

Даже поддержка известной певицы не поставила точку в споре. В комментариях под сообщением Jerry Heil реакции оказались очень разными.

Одни пользователи поддержали позицию артистки.

"Супер согласен",

"ООООО, ОТВЕТ",

"Бывает настроение, бывает шок, но да, добавила",

"Иногда важнее попасть в сердце, а не в ноту",

"Она крутая. Харизма огненная".

Остальные же не скрывали скепсиса.

"Мда…"

"Не оправдывайте любую бездарность",

"Кринж в том, что в 2026 году Снова совать "фриков" в талант шоу, потому что так надо продюсерам…Да ну сколько можно вообще",

"Мне кажется, вы невольно даете ей бесполезные надежды. Она искренне верит в вашу поддержку, а на самом деле многие просто шутят. Возможно, лучше чуть больше честности, чтобы человек не жил в иллюзии, что действительно хорошо поет".

Таким образом, одно и то же выступление украинцы восприняли совершенно по-разному: для кого-то это был забавный и смелый перформанс, для кого-то - неудачный вокальный номер, а для Jerry Heil - повод напомнить, что музыку не всегда нужно воспринимать слишком серьезно.

А сама Шая после трех "нет" заявила, что результат выступления не отменяет ее работы, подготовки и любви к музыке.