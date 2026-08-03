rbc.ua
Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Главная Люди Какими были в детстве Усик, Анатолич и не только: отгадай звезду по фото
Люди 03 августа 2026, 18:39

Какими были в детстве Усик, Анатолич и не только: отгадай звезду по фото

Украинские звезды подхватили вирусный флешмоб и показали себя маленькими - некоторых не узнать
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Екатерина Усик и Анатолий Анатолич (коллаж: Styler)
Поделиться:

В Instagram набирает обороты флешмоб "мини я и я сейчас", звезды публикуют детские фото рядом с современными. Украинские знаменитости тоже не остались в стороне.

Styler собрал самые интересные фото, а вы можете попытаться угадать - кто есть кто, прежде чем листать к ответу.

Кто эта маленькая девочка с косичками?

Угадайте звезду на фото (скриншот)

Узнали? Это Оля Цыбульская - актриса и телеведущая. С детских фото на нас смотрит маленькая девочка с забавными кудрями. Сходство со взрослой Олей очевидно - обратите внимание на те же выразительные глаза.

Оля Цыбульская сейчас (фото: instagram.com/cybulskaya)

А кто этот пушистый малыш в шапке?

Еще одна украинская звезда в детстве (скриншот)

Это Татьяна Песик - телеведущая и журналистка. На фото забавная кроха в теплой вязаной шапке узнать почти невозможно. Но взрослый снимок не оставляет сомнений - глаза те же!

Татьяна Песик сейчас (фото: instagram.com/tanet_pesyk)

Кто эта девочка с челкой?

Одна из известных украинских звезд (скриншот)

Это Соломия Витвицкая - журналистка и телеведущая. На детском фото вы видите маленькую девочку с челкой а сейчас Соломия - брюнетка с эффектными локонами, поэтому узнать ее действительно непросто.

Соломия Витвицкая сейчас (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Кто эта блондинка с хвостиками и большими глазами?

Девочка с большими глазами (скриншот)

Это Екатерина Усик - жена чемпиона мира по боксу Александра Усика. Маленькая блондинка с хвостиками и большими голубыми глазами стала взрослой и узнать ее нелегко. Но некоторые черты все же остались почти неизменными, важно только присмотреться.

Екатерина Усик сегодня (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Кто этот малыш в наушниках?

Еще одна будущая украинская знаменитость (скриншот)

А это Анатолий Анатолич - шоумен и телеведущий. Для этого флешмоба он отнесся очень ответственно. На детском фото Анатолич в наушниках, и на взрослом - тоже. Интересное "тогда" и "сейчас", которое хочется повторить.

Анатолий Анатолич сейчас (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Читайте также "Мохито" в банке на зиму: гениальный рецепт освежающего компота из крыжовника 04 августа 2026, 13:58 Скандалы с Топольским и роман со звездой "Голоса": как живет финалистка "Холостяка" Лозовицкая 04 августа 2026, 13:15 Трендовая кукуруза, которую теперь просит вся семья: сохраняйте рецепт 04 августа 2026, 12:54 Удивительное возвращение: как потерявшаяся кошка вернулась через 10 лет домой 04 августа 2026, 12:27 Коридор затмений и Венера в Весах: астролог назвала лучшие и самые сложные дни недели 04 августа 2026, 12:00
Больше интересного
Полезное Сезон пауков приближается: копеечное средство навсегда отпугнет их от квартиры 04 августа 2026, 11:23
Гороскопы К чему снится беременность: 7 интересных значений, которые точно вас удивят 04 августа 2026, 10:53
Полезное Главная ошибка туристов: это нельзя делать с чемоданами, иначе они точно потеряются 04 августа 2026, 10:27
Гороскопы Женские украинские имена, которые притягивают счастье и защищают от неудач: ищите свое 04 августа 2026, 09:35
Вкусно "Девочки" или "мальчики"? Какой арбуз действительно слаще и как выбрать самый вкусный 04 августа 2026, 08:43