Якими були у дитинстві Усик, Анатоліч і не тільки: відгадай зірку за фото
В Instagram набирає обертів флешмоб "міні я і я зараз", зірки публікують дитячі фото поруч із сучасними. Українські знаменитості теж не залишились осторонь.
Styler зібрав найцікавіші фото, а ви можете спробувати вгадати - хто є хто, перш ніж гортати до відповіді.
Хто ця маленька дівчинка з косичками?
Впізнали? Це Оля Цибульська - акторка і телеведуча. З дитячих фото на нас дивиться маленька дівчинка з кумедними кучерями. Схожість з дорослою Олею очевидна, зверніть увагу на ті самі виразні очі.
А хто цей пухнастий малюк у шапці?
Це Тетяна Песик - телеведуча і журналістка. На фото кумедна крихітка в теплій в'язаній шапці, впізнати майже неможливо. Але дорослий знімок не залишає сумнівів, очі ті ж!
Хто ця дівчинка з чубчиком?
Це Соломія Вітвіцька - журналістка і телеведуча. На дитячому фото ви бачите маленьку дівчинку з гривкою, а зараз Соломія - брюнетка з ефектними локонами, тому впізнати її справді непросто.
Хто ця білявка з хвостиками і великими очима?
Це Катерина Усик - дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика. Маленька блондинка з хвостиками і великими блакитними очима тепер стала дорослою і впізнати її нелегко. Але певні риси все ж залишились майже незмінними, важливо лише придивитись.
Хто цей малюк у навушниках?
А це Анатолій Анатоліч - шоумен і телеведучий. Для цього флешмобу він поставився максимально відповідально. На дитячому фото Анатоліч у навушниках, і на дорослому - теж. Цікаве "тоді" та "зараз", яке хочеться повторити.