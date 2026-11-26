— За что вы отвечаете в "Головоломке" - только за импровизацию в кадре или приобщаетесь к подготовке задач?

— За вопросы у нас отвечает исключительно Валентин - это полностью его работа. Наконец-то мы нашли, где в "Головоломке" можно применить его душеводство. Так что подготовку задач мы спокойно оставляем ему, а уже в кадре начинается наша импровизация.

— Кто из гостей больше удивил знаниями? А кто так уверенно доказывал неправильный ответ, что вы уже начинали верить?

— Миша Лебига - это человек, который может продавить абсолютно любой ответ, даже если он неправильный. Причем создается впечатление, что для него главное не столько ответить правильно, сколько увидеть реакцию других на свои слова. И именно это самое интересное: он настолько уверенно отстаивает свою версию, что в какой-то момент ты и сам начинаешь сомневаться, не прав ли он.

Миша Лебига на шоу "Головоломка" (фото: пресс-служба SWEET.TV)

— Лебига не узнал собственных цитат. А вы бы свои шутки узнали? Есть фраза, которую вам до сих пор вспоминают, а вы уже сожалеете, что ее сказали?

— Бывает, что я уже в конце своей шутки не помню, с чего ее начинал. Поэтому, конечно, вспомнить все свои шутки, а тем более некоторые отдельные фразы, для меня почти нереально. Иногда сам удивляюсь, когда мне напоминают, что я когда-нибудь такое сказал.

— "Головоломка" стала одним из ваших проектов на SWEET.TV. Чем этот опыт отличается от работы над привычными форматами "Левів на Джипі"? Удалось ли реализовать что-то, на что раньше не решались?

— На самом деле, в работе "Головоломка" не очень отличается от других наших проектов, ведь мы работаем той же командой. Все ребята приобщались к созданию формата, поэтому сам процесс для нас достаточно привычен. Но очень круто, что благодаря SWEET.TV у нас есть возможность реализовывать новые идеи, экспериментировать с форматами и создавать что-то интересное для украинского зрителя. И, кстати, есть одно очень положительное отличие от других наших шоу - на этот раз мы позаботились о действительно удобных креслах! И, поверьте, это тоже немаловажная часть съемочного процесса.

— Было, что гость обиделся на шутку, но пытался этого не показать? Как понимаете, что уже нужно остановиться?

– На обиженных балконы падают! Если человек обижается на шутки, то что он вообще делает в шоу-бизнесе? Здесь без юмора никуда, поэтому, мне кажется, нужно уметь не только шутить, но и воспринимать шутки в свой адрес.

— Кого хотели бы пригласить в "Головоломку", чтобы увидеть совсем не таким, как в соцсетях и интервью?

— Украинских политиков! Вот у кого действительно было бы интересно проверить интеллект. Думаю, "Головоломка" на SWEET.TV - отличный случай увидеть, как они справляются с вопросами, когда нет заранее подготовленных ответов.

— За какой шуткой сразу понимаете: с этим человеком мы не сработаемся?

— Наверное, когда гость начинает нас подкалывать, словно мы уже сто лет знакомы и лучшие друзья, хотя мы еще даже не успели познакомиться. Почему люди, когда видят комиков, сразу хотят их подколоть. Иногда это действительно смешно, но бывают и такие подвохи, от которых становится немного неловко. Поэтому здесь главное - чувствовать границу между дружеской шуткой и неуместным подколом.

— Какую собственную шутку сегодня бы уже не выпустили? Вы изменились или теперь лучше понимаете, как он может прозвучать другим?

— Каждая моя шутка - это как мой ребенок. И я буду любить любой из них, каким бы кривым или косым он ни был. Поэтому даже если бы сейчас я пошутил иначе, отказываться от своих старых шуток точно не собираюсь. Своих детей не выбирают!

Костя Трембовецкий (фото: прессслужба SWEET.TV)

— У "Левів" бывают споры, после которых не хочется даже сидеть рядом, а нужно идти в кадр и смешить людей? Как миритесь?

— Наконец Роману тоже стукнуло 30, так что теперь мы здесь все взрослые люди! Думаю, никто из нас уже не будет ссориться из-за каких-то шуток. Мы хорошо понимаем юмор друг друга и не воспринимаем все слишком серьезно. Ура, мы стары! Ура!

— Что вас больше всего раздражает в украинском настроении сейчас - и ловите ли себя на том, что сами иногда так делаете?

— Я работаю в украинском настроении, поэтому за украинским настроением особо не слежу. Потому что, по-моему, люди, которые производят колбасу, не едят колбасу. А ведь сантехники не приходят домой, чтобы просто покопаться в унитазе ради прикола. Вот и я после работы хочу немного отдохнуть от своей профессии.

— Вы можете сказать коллеге, что его новое шоу или шутка вам не понравились? А чью честную оценку готовы услышать сами?

– Все свои оценки я оставляю при себе - дома, под одеялом. А в жизни совершенно лицемерно улыбаюсь всем людям, сделавшим что-то, что мне не нравится. Зачем портить кому настроение, если можно просто оставить свое мнение при себе?

— Люди ждут, что вы и вне камеры постоянно будете смешным? Когда последний раз хотелось сказать: "Я сейчас не работаю!"?

— Очень часто сталкиваюсь с незнакомыми людьми, которые искренне удивляются: "А мы думали, вы все время шутите!" А ведь я тоже человек, иногда хочется просто отдохнуть, помолчать и побыть грустным. Но, кажется, люди не всегда готовы к тому, что у комика тоже бывает плохое настроение.

— Что о вас совсем не угадывают по экранному образу? Близкие и зрители описали бы вас все равно?

—В общем, я думаю, что наш коллектив и на экране, и в жизни совершенно одинаков. Мы такие же, как вы видите нас. Единственное, чего экран, к счастью для зрителей, пока не может передать, - это запах. И, поверьте, некоторые вещи лучше бросить за кадром.

— В отношениях юмор чаще спасает вас или подставляет? Было что вместо серьезного ответа пошутили и сделали только хуже?

– О, это болезненная тема! Ибо всегда думаешь, что юмором можно разрядить любую атмосферу. Но иногда женщинам совсем не нужно, чтобы ты ее разряжал. Напротив, им нужно, чтобы ты дал им возможность еще немного обострить ситуацию. И тут уже понимаешь, что не каждую ситуацию можно спасти в шутку.

— Какую идею давно хотите реализовать, но останавливает мнение: "А вдруг никому не будет интересно"?

— Но у меня почти каждая идея останавливается на мысли: "А вдруг кому-то будет неинтересно?" Самое смешное, что мне самому обычно тоже неинтересны мои идеи. Поэтому здесь даже не нужно ждать реакции зрителей - я уже сам все раскритиковал.

— SWEET.TV активно развивает собственные украинские шоу, и "Головоломка" стала частью этого направления. Как думаете, чего сегодня больше всего не хватает украинскому развлекательному контенту?

— Украинского развлекательного контента сейчас ого-го как много! Не хватает, чтобы зритель о нем узнавал и легче к нему относился. И очень круто, что SWEET.TV как раз в этом помогает - не только развлекательному контенту, но и украинским проектам в целом. Платформа создает и поддерживает свои шоу, развивает украинский контент и помогает ему находить своего зрителя.

Шоу "Головоломка" (фото: пресс-служба SWEET.TV)

Что известно о "Головоломке"

"Головоломка" - интеллектуально-развлекательное шоу SWEET.TV, созданное совместно с командой "Леви на Джипі". Его гости разгадывают ребусы, отвечают на вопросы о кино, известных людях и актуальных событиях. Одна из задач - узнать и продолжить собственные цитаты. Правильные ответы приносят баллы, из которых состоит общий рейтинг сезона.

В восьми выпусках приняли участие Михаил Лебига, MONATIK, Даша Кубик, Алексей Новиков, Алексей Дурнев, Тимур Мирошниченко, Даша Квиткова и Фима Константиновский.

Финальный выпуск вышел 25 ноября. Победителем стал Фима Константиновский: он набрал 220 баллов и опередил 7 других участников. Все восемь выпусков доступны на платформе.