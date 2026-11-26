— За що ви відповідаєте в "Головоломці" - лише за імпровізацію в кадрі чи долучаєтеся й до підготовки завдань?

— За питання в нас відповідає виключно Валентин - це повністю його робота. Нарешті ми знайшли, де в "Головоломці" можна застосувати його душнівство. Тож підготовку завдань ми спокійно залишаємо йому, а вже в кадрі починається наша імпровізація.

— Хто з гостей найбільше здивував знаннями? А хто так упевнено доводив неправильну відповідь, що ви вже починали вірити?

— Міша Лебіга - це людина, яка може продавити абсолютно будь-яку відповідь, навіть якщо вона неправильна. Причому складається враження, що для нього головне не стільки відповісти правильно, скільки побачити реакцію інших на свої слова. І саме це найцікавіше: він настільки впевнено відстоює свою версію, що в якийсь момент ти й сам починаєш сумніватися, чи не має він рації.

Міша Лебіга на шоу "Головоломка" (фото: пресслужба SWEET.TV)

— Лебіга не впізнав власні цитати. А ви свої жарти впізнали б? Є фраза, яку вам досі згадують, а ви вже шкодуєте, що її сказали?

— Буває, що я вже наприкінці власного жарту не пам'ятаю, з чого його починав. Тому, звичайно, згадати всі свої жарти, а тим паче якісь окремі фрази, для мене майже нереально. Іноді сам дивуюся, коли мені нагадують, що я колись таке сказав.

— "Головоломка" стала одним із ваших проєктів на SWEET.TV. Чим цей досвід відрізняється від роботи над звичними форматами "Левів на Джипі"? Чи вдалося реалізувати щось, на що раніше не наважувалися?

— Насправді в роботі "Головоломка" не дуже відрізняється від інших наших проєктів, адже ми працюємо тією самою командою. Усі хлопці долучалися до створення формату, тому сам процес для нас досить звичний. Але дуже круто, що завдяки SWEET.TV ми маємо можливість реалізовувати нові ідеї, експериментувати з форматами й створювати щось цікаве для українського глядача. І, до речі, є одна дуже позитивна відмінність від інших наших шоу - цього разу ми подбали про справді зручні крісла! І, повірте, це теж важлива частина знімального процесу.

— Було, що гість образився на жарт, але намагався цього не показати? Як розумієте, що вже треба зупинитися?

— На ображених балкони падають! Якщо людина ображається на жарти, то що вона взагалі робить у шоу-бізнесі? Тут без гумору нікуди, тому, мені здається, треба вміти не лише жартувати, а й сприймати жарти на свою адресу.

— Кого хотіли б запросити в "Головоломку", щоб побачити зовсім не таким, як у соцмережах та інтерв'ю?

— Українських політиків! Ось у кого справді було б цікаво перевірити інтелект. Думаю, "Головоломка" на SWEET.TV - чудова нагода побачити, як вони справляються із запитаннями, коли немає заздалегідь підготовлених відповідей.

— За яким жартом одразу розумієте: із цією людиною ми не спрацюємося?

— Напевно, коли гість починає нас підколювати так, ніби ми вже сто років знайомі й найкращі друзі, хоча ми ще навіть не встигли познайомитися. Чомусь люди, коли бачать коміків, одразу хочуть їх підколоти. Іноді це справді смішно, але бувають і такі підколи, від яких стає трохи ніяково. Тому тут головне - відчувати межу між дружнім жартом і недоречним підколом.

— Який власний жарт сьогодні вже не випустили б? Ви змінилися чи тепер краще розумієте, як він може прозвучати для інших?

— Кожен мій жарт - це як моя дитина. І я любитиму будь-який із них, яким би кривим чи косим він не був. Тому навіть якщо зараз я пожартував би інакше, відмовлятися від своїх старих жартів точно не збираюся. Своїх дітей не вибирають!

Костя Трембовецький (фото: пресслужба SWEET.TV)

— У "Левів" бувають суперечки, після яких не хочеться навіть сидіти поруч, а треба йти в кадр і смішити людей? Як миритеся?

— Нарешті Роману теж стукнуло 30, тож тепер ми тут усі дорослі люди! Думаю, ніхто з нас уже не буде сваритися через якісь жарти. Ми добре розуміємо гумор одне одного й не сприймаємо все надто серйозно. Ура, ми старі! Ура!

— Що вас найбільше дратує в українському гуморі зараз - і чи ловите себе на тому, що самі іноді так робите?

— Я працюю в українському гуморі, тому за українським гумором особливо не слідкую. Бо, як на мене, люди, які виробляють ковбасу, не їдять ковбасу. А сантехніки ж не приходять додому, щоб просто покопатися в унітазі заради приколу. От і я після роботи хочу трохи відпочити від своєї професії.

— Ви можете сказати колезі, що його нове шоу чи жарт вам не сподобалися? А чию чесну оцінку готові почути самі?

— Усі свої оцінки я залишаю при собі - вдома, під ковдрою. А в житті абсолютно лицемірно посміхаюся всім людям, які зробили щось, що мені не подобається. Навіщо псувати комусь настрій, якщо можна просто залишити свою думку при собі?

— Люди чекають, що ви й поза камерою постійно будете смішним? Коли востаннє хотілося сказати: "Я зараз не працюю!"?

— Дуже часто стикаюся з незнайомими людьми, які щиро дивуються: "А ми думали, ви весь час жартуєте!". А я ж теж людина, іноді хочеться просто відпочити, помовчати й побути сумним. Але, здається, люди не завжди готові до того, що в коміка теж буває поганий настрій.

— Що про вас зовсім не вгадують за екранним образом? Близькі й глядачі описали б вас однаково?

— Загалом, я думаю, що наш колектив і на екрані, і в житті абсолютно однаковий. Ми такі самі, як ви нас бачите. Єдине, чого екран, на щастя для глядачів, поки що не може передати, - це запах. І, повірте, деякі речі краще залишити за кадром.

— У стосунках гумор частіше рятує вас чи підставляє? Було, що замість серйозної відповіді пожартували й зробили тільки гірше?

— О, це болюча тема! Бо завжди думаєш, що гумором можна розрядити будь-яку атмосферу. Але іноді жінкам зовсім не потрібно, щоб ти її розряджав. Навпаки, їм треба, щоб ти дав їм можливість ще трохи загострити ситуацію. І тут уже розумієш, що не кожну ситуацію можна врятувати жартом.

— Яку ідею давно хочете реалізувати, але зупиняє думка: "А раптом нікому не буде цікаво"?

— Та в мене майже кожна ідея зупиняється на думці: "А раптом комусь буде нецікаво?". Найсмішніше, що мені самому зазвичай теж нецікаві мої ідеї. Тому тут навіть не треба чекати реакції глядачів - я вже сам усе розкритикував.

— SWEET.TV активно розвиває власні українські шоу, і "Головоломка" стала частиною цього напрямку. Як думаєте, чого сьогодні найбільше бракує українському розважальному контенту?

— Українського розважального контенту зараз ого-го як багато! Не вистачає, щоб глядач про нього дізнавався і легше до нього ставився. І дуже круто, що SWEET.TV якраз у цьому й допомагає - не лише розважальному контенту, а й українським проєктам загалом. Платформа створює та підтримує власні шоу, розвиває український контент і допомагає йому знаходити свого глядача.

Шоу "Головоломка" (фото: пресслужба SWEET.TV)

Що відомо про "Головоломку"

"Головоломка" - інтелектуально-розважальне шоу SWEET.TV, створене спільно з командою "Леви на Джипі". Його гості розгадують ребуси, відповідають на запитання про кіно, відомих людей та актуальні події. Одне із завдань — упізнати й продовжити власні цитати. Правильні відповіді приносять бали, з яких складається загальний рейтинг сезону.

У восьми випусках взяли участь Михайло Лебіга, MONATIK, Даша Кубік, Олексій Новіков, Олексій Дурнєв, Тімур Мірошниченко, Даша Квіткова та Фіма Константиновський.

Фінальний випуск вийшов 25 листопада. Переможцем став Фіма Константиновський: він набрав 220 балів і випередив сімох інших учасників. Усі вісім випусків доступні на платформі.