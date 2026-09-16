Кузнецова и Горбунов: украинские звезды, которые вернулись из РФ и отказались от карьеры в Москве

Екатерина Кузнецова

Екатерина Кузнецова родилась и выросла в Киеве, но более 10 лет жила и работала в России. Актриса переехала туда в 2010-х и снималась в популярных российских проектах, в том числе в сериалах "Кухня" и "Возвращение Мухтара-2".

После начала полномасштабного вторжения РФ Кузнецова решила окончательно разорвать связи с российской киноиндустрией. Она отказалась от новых проектов в РФ, избавилась от имущества в Москве и впоследствии вернулась к работе в украинских проектах.

Сама актриса со временем признавала, что сожалеет о том, что не покинула Россию еще в 2014 году. В то же время она объясняла, что тогда продолжала работать там, поскольку была сосредоточена на карьере и не осознавала в полной мере последствий своего выбора.

Екатерина Кузнецова (фото: instagram.com/katykino)

Мила Сивацкая

Мила Сивацкая тоже родилась и выросла в столице Украины, но стала известной благодаря работе в российских проектах. Она несколько лет жила в России и снималась в частности в сериале "Гранд" и фильмах франшизы "Последний богатырь".

В 2022 году из-за критики российского военного вторжения в Украину Сывацкой на 50 лет запретили въезд на территорию РФ.

Сивацкая открыто говорила о переосмыслении своего прошлого и признавала, что раньше ставила карьеру во главу угла и не осознавала всех последствий работы в РФ.

С 2024 года актриса живет в Испании с мужем и буквально на днях она впервые станет мамой.

Мила Сивацкая (фото: instagram.com/mila_sivatskaya)

Любава Грешнова

Любава Грешнова родилась в Харькове, с первых курсов университета стала сниматься в кино в Украине. В 2012 году переехала в Москву, где активно развивала актерскую карьеру. Она получала роли в многочисленных российских сериалах и фильмах и долгое время была востребованной актрисой на местном рынке.

В первые дни полномасштабного вторжения Грешнова вместе с мужем, актером Михаилом Пшеничным и сыном покинула Россию.

Актриса работала волонтером на Варшавском вокзале, затем активно сотрудничала с командами и фондами харьковских волонтеров. В апреле 2022 года вместе с мужем самостоятельно создала первые в Европе украиноязычные благотворительные представления для детей и взрослых.

После этого ее профессиональная жизнь изменилась: артистка начала работать с украинскими театральными проектами, гастролировать по Украине и за рубежом, а также сниматься в кино.

Сейчас Любава живет с семьей в Киеве.

Любава Грешнова (фото: instagram.com/lubavagreshnova)

Алексей Горбунов

Алексей Горбунов родился в 1961 году в Киеве. Детство будущего актера прошло на массиве Русановки на Левом берегу столицы.

Актер многие годы активно снимался в российском кино. Среди его работ этого периода: "Шерлок Холмс", "Мебиус", "Залетчики" и сериал "Ленинград-46".

После начала российской агрессии в 2014 году на Донбассе и аннексии Крыма Горбунов заявил об отказе от съемок в российских проектах и сосредоточился на работе в Украине. В частности, он сыграл в сериале "Гвардия", посвященном украинским добровольцам.

В одном из интервью актер рассказывал, что после Майдана окончательно осознал, что его место - в Украине.

Алексей Горбунов (фото: instagram.com/oleksiy.gorbunov.official)

Алексей Зубков

Алексей Зубков много лет был узнаваемым актером. Его регулярно приглашали в российские фильмы и сериалы, из-за чего часть зрителей даже воспринимала его как российского актера.

В действительности Зубков родился в Киеве, учился в Киевском театральном институте и много лет работал в Театре имени Ивана Франко. Он никогда не планировал переезжать в Москву на постоянное жительство.

С 2019 года Зубков отказался от съемок в РФ, хотя ранее получал многочисленные предложения от российских режиссеров.

После начала полномасштабного вторжения он также принял участие в обороне Киевщины. В 2025 году в одном из интервью рассказывал, что работает в театре, снимается в кино и координирует работу мобильной огневой группы, которая сбивает "шахеды".

Алексей Зубков (фото:instagram.com/zubkov_aleksky)

Анна Кузина

Кузина также родилась в Киеве. Она стала широко известна благодаря роли Яны Семакиной в российском сериале "Универ".

Актриса продолжительное время работала в российских проектах, однако последние годы до полномасштабной войны уже преимущественно жила и строила карьеру в Киеве.

После начала войны актриса вместе с маленьким сыном уехала во Францию, тогда как ее муж остался в Украине и пошел добровольцем в армию. Во Франции Кузина некоторое время работала в кафе, а позже получила возможность выйти на профессиональную театральную сцену.

Сейчас ее профессиональная история развивается уже вне российского кинорынка: Кузина работает во французском театре и продолжает сниматься в Украине.

Анна Кузина (фото: instagram.com/anna_kuzina_official)