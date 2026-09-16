Кузнєцова та Горбунов: українські зірки, які повернулися з РФ та відмовилися від кар'єри в Москві
Катерина Кузнєцова, Олексій Горбунов та інші українські актори свого часу працювали в російській кіноіндустрії, але після початку агресії та повномасштабного вторгнення РФ в Україну відмовилися від кар’єри в Москві.
Styler розповідає, як змінилося їхнє життя та творчий шлях після повернення в Україну.
Катерина Кузнєцова
Катерина Кузнєцова народилася та виросла в Києві, проте понад 10 років жила та працювала в Росії. Акторка переїхала туди у 2000-х і знімалася в популярних російських проєктах, зокрема в серіалах "Кухня" та "Повернення Мухтара-2".
Після початку повномасштабного вторгнення РФ Кузнєцова вирішила остаточно розірвати зв'язки з російською кіноіндустрією. Вона відмовилася від нових проєктів у РФ, позбулася майна в Москві та згодом повернулася до роботи в українських проєктах.
Сама акторка згодом визнавала, що шкодує про те, що не залишила Росію ще у 2014 році. Водночас вона пояснювала, що тоді продовжувала працювати там, оскільки була зосереджена на кар'єрі та не усвідомлювала повною мірою наслідків свого вибору.
Міла Сивацька
Міла Сивацька теж народилася та виросла в столиці України, але стала відомою завдяки роботі в російських проєктах. Вона кілька років жила в Росії та знімалася, зокрема, у серіалі "Гранд" і фільмах франшизи "Останній богатир".
У 2022 році через критику російського військового вторгнення в Україну Сивацькій на 50 років заборонили в'їзд на територію РФ.
Сивацька відкрито говорила про переосмислення свого минулого та визнавала, що раніше ставила кар'єру на перше місце й не усвідомлювала всіх наслідків роботи в РФ.
З 2024 року акторка мешкає в Іспанії з чоловіком і буквально днями вона вперше стане мамою.
Любава Грєшнова
Любава Грєшнова народилася в Харкові, з перших курсів університету стала зніматися у кіно в Україні. В 2012 році переїхала до Москви, де активно розвивала акторську кар'єру. Вона отримувала ролі в численних російських серіалах і фільмах та тривалий час була затребуваною акторкою на місцевому ринку.
У перші дні повномасштабного вторгнення Грєшнова разом із чоловіком, актором Михайлом Пшеничним та сином залишила Росію.
Акторка працювала волонтеркою на Варшавському вокзалі, потім активно співпрацювала з командами і фондами харківських волонтерів. У квітні 2022 року разом з чоловіком самостійно створила перші в Європі україномовні благодійні вистави для дітей та дорослих.
Після цього її професійне життя змінилося: артистка почала працювати з українськими театральними проєктами, гастролювати Україною та за кордоном, а також зніматися у кіно.
Зараз Любава мешкає з родиною в Києві.
Олексій Горбунов
Олексій Горбунов народився у 1961 році у Києві. Дитинство майбутнього актора пройшло на масиві Русанівка на Лівому березі столиці.
Актор багато років активно знімався в російському кіно. Серед його робіт цього періоду: "Шерлок Холмс", "Мебіус", "Залетчики" та серіал "Ленінград-46".
Після початку російської агресії у 2014 році на Донбасі та анексії Криму Горбунов заявив про відмову від зйомок у російських проєктах і зосередився на роботі в Україні. Зокрема, він зіграв у серіалі "Гвардія", присвяченому українським добровольцям.
В одному з інтерв'ю актор розповідав, що після Майдану остаточно усвідомив, що його місце - в Україні.
Олексій Зубков
Олексій Зубков багато років був упізнаваним актором. Його регулярно запрошували до російських фільмів і серіалів, через що частина глядачів навіть сприймала його як російського актора.
Насправді Зубков народився в Києві, навчався в Київському театральному інституті та багато років працював у Театрі імені Івана Франка. Він ніколи не планував переїжджати до Москви на постійне проживання.
З 2019 року Зубков відмовився від зйомок у РФ, хоча до цього отримував численні пропозиції від російських режисерів.
Після початку повномасштабного вторгнення він також долучився до оборони Київщини. У 2025 році в одному з інтерв’ю розповідав, що працює у театрі, знімається у кіно та координує роботу мобільної вогневої групи, що збиває "шахеди".
Ганна Кузіна
Кузіна також народилася у Києві. Вона стала широко відомою завдяки ролі Яни Семакіної в російському серіалі "Універ".
Акторка тривалий час працювала в російських проєктах, однак останні роки до повномасштабної війни вже переважно жила та будувала кар'єру в Києві.
Після початку великої війни акторка разом із маленьким сином виїхала до Франції, тоді як її чоловік залишився в Україні та пішов добровольцем до війська. У Франції Кузіна певний час працювала в кафе, а згодом отримала можливість вийти на професійну театральну сцену.
Зараз її професійна історія розвивається вже за межами російського кіноринку: Кузіна працює у французькому театрі та продовжує зніматися в Україні.
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