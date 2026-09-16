Кузнєцова та Горбунов: українські зірки, які повернулися з РФ та відмовилися від кар'єри в Москві

Катерина Кузнєцова

Катерина Кузнєцова народилася та виросла в Києві, проте понад 10 років жила та працювала в Росії. Акторка переїхала туди у 2000-х і знімалася в популярних російських проєктах, зокрема в серіалах "Кухня" та "Повернення Мухтара-2".

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Кузнєцова вирішила остаточно розірвати зв'язки з російською кіноіндустрією. Вона відмовилася від нових проєктів у РФ, позбулася майна в Москві та згодом повернулася до роботи в українських проєктах.

Сама акторка згодом визнавала, що шкодує про те, що не залишила Росію ще у 2014 році. Водночас вона пояснювала, що тоді продовжувала працювати там, оскільки була зосереджена на кар'єрі та не усвідомлювала повною мірою наслідків свого вибору.

Катерина Кузнєцова (фото: instagram.com/katykino)

Міла Сивацька

Міла Сивацька теж народилася та виросла в столиці України, але стала відомою завдяки роботі в російських проєктах. Вона кілька років жила в Росії та знімалася, зокрема, у серіалі "Гранд" і фільмах франшизи "Останній богатир".

У 2022 році через критику російського військового вторгнення в Україну Сивацькій на 50 років заборонили в'їзд на територію РФ.

Сивацька відкрито говорила про переосмислення свого минулого та визнавала, що раніше ставила кар'єру на перше місце й не усвідомлювала всіх наслідків роботи в РФ.

З 2024 року акторка мешкає в Іспанії з чоловіком і буквально днями вона вперше стане мамою.

Міла Сивацька (фото: instagram.com/mila_sivatskaya)

Любава Грєшнова

Любава Грєшнова народилася в Харкові, з перших курсів університету стала зніматися у кіно в Україні. В 2012 році переїхала до Москви, де активно розвивала акторську кар'єру. Вона отримувала ролі в численних російських серіалах і фільмах та тривалий час була затребуваною акторкою на місцевому ринку.

У перші дні повномасштабного вторгнення Грєшнова разом із чоловіком, актором Михайлом Пшеничним та сином залишила Росію.

Акторка працювала волонтеркою на Варшавському вокзалі, потім активно співпрацювала з командами і фондами харківських волонтерів. У квітні 2022 року разом з чоловіком самостійно створила перші в Європі україномовні благодійні вистави для дітей та дорослих.

Після цього її професійне життя змінилося: артистка почала працювати з українськими театральними проєктами, гастролювати Україною та за кордоном, а також зніматися у кіно.

Зараз Любава мешкає з родиною в Києві.

Любава Грєшнова (фото: instagram.com/lubavagreshnova)

Олексій Горбунов

Олексій Горбунов народився у 1961 році у Києві. Дитинство майбутнього актора пройшло на масиві Русанівка на Лівому березі столиці.

Актор багато років активно знімався в російському кіно. Серед його робіт цього періоду: "Шерлок Холмс", "Мебіус", "Залетчики" та серіал "Ленінград-46".

Після початку російської агресії у 2014 році на Донбасі та анексії Криму Горбунов заявив про відмову від зйомок у російських проєктах і зосередився на роботі в Україні. Зокрема, він зіграв у серіалі "Гвардія", присвяченому українським добровольцям.

В одному з інтерв'ю актор розповідав, що після Майдану остаточно усвідомив, що його місце - в Україні.

Олексій Горбунов (фото: instagram.com/oleksiy.gorbunov.official)

Олексій Зубков

Олексій Зубков багато років був упізнаваним актором. Його регулярно запрошували до російських фільмів і серіалів, через що частина глядачів навіть сприймала його як російського актора.

Насправді Зубков народився в Києві, навчався в Київському театральному інституті та багато років працював у Театрі імені Івана Франка. Він ніколи не планував переїжджати до Москви на постійне проживання.

З 2019 року Зубков відмовився від зйомок у РФ, хоча до цього отримував численні пропозиції від російських режисерів.

Після початку повномасштабного вторгнення він також долучився до оборони Київщини. У 2025 році в одному з інтерв’ю розповідав, що працює у театрі, знімається у кіно та координує роботу мобільної вогневої групи, що збиває "шахеди".

Олексій Зубков (фото:instagram.com/zubkov_aleksky)

Ганна Кузіна

Кузіна також народилася у Києві. Вона стала широко відомою завдяки ролі Яни Семакіної в російському серіалі "Універ".

Акторка тривалий час працювала в російських проєктах, однак останні роки до повномасштабної війни вже переважно жила та будувала кар'єру в Києві.

Після початку великої війни акторка разом із маленьким сином виїхала до Франції, тоді як її чоловік залишився в Україні та пішов добровольцем до війська. У Франції Кузіна певний час працювала в кафе, а згодом отримала можливість вийти на професійну театральну сцену.

Зараз її професійна історія розвивається вже за межами російського кіноринку: Кузіна працює у французькому театрі та продовжує зніматися в Україні.

Ганна Кузіна (фото: instagram.com/anna_kuzina_official)