"МастерШеф" вместо лечения в госпитале: ДБР сообщило о подозрении военной из-за 250 тысяч гривен

Что известно о подозрении Виктории Кузнецовой

По информации ДБР, с апреля по август 2025 года старшая лейтенантка ВСУ официально находилась на стационарном лечении в одном из военно-медицинских учреждений. Однако, как утверждают следователи, фактически большую часть этого времени она проводила вне больницы.

В частности, женщина находилась в Киеве, Харькове и Одесской области, занималась собственными делами и принимала участие в съемках кулинарного шоу "МастерШеф".

При этом командование воинской части считало, что офицер проходит лечение, и продолжало начислять ей денежное обеспечение. По подсчетам следствия, в результате этого государство понесло убытки почти на 250 тысяч гривен.

Военнослужащие сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:

ч. 4 ст. 409 - уклонение от военной службы путем обмана в условиях военного положения;

ч. 3 ст. 190 - мошенничество, совершенное в условиях военного положения, что нанесло значительный ущерб.

Досудебное расследование продолжается.

Что объяснили в 15-й бригаде транспортной авиации

В свою очередь в пресс-службе 15-й бригаде транспортной авиации подтвердили, что Виктория Кузнецова, участница "МастерШеф", сейчас проходит военную службу в их подразделении.

По словам представителей бригады, во время съемок проекта, продолжавшихся с мая по август 2025 года, офицерша официально находилась на лечении в военном госпитале Днепра и продолжала получать денежное обеспечение.

В воинской части также рассказали, что после выхода первого промовидео шоу командование инициировало служебное расследование.

"Из материалов служебного расследования следует, что военнослужащая действительно во время лечения в госпитале города Днепра активно участвовала в съемках телешоу в городе Киеве, не сообщив об этом установленным порядком военное руководство", - отметили в посте.

Виктория Кузнецова на "МастерШеф" (фото: stb.ua)

Все материалы служебного расследования передали в территориальное подразделение ДБР.

Что будет дальше

В Государственном бюро расследований продолжают устанавливать все обстоятельства дела и возможных участников. В частности, следователи проверяют, могли ли должностные лица военно-медицинского учреждения способствовать оформлению документов о стационарном лечении без фактического нахождения офицерки в больнице.

Разоблачение состоялось во взаимодействии со Службой безопасности Украины. Процессуальное руководство осуществляет Дарницкая специализированная прокуратура в области обороны Центрального региона.

Следует заметить, что, согласно действующему законодательству, в частности в соответствии с Конституцией Украины, Кузнецова считается невиновной, пока ее вина не будет доказана обвинительным приговором суда.