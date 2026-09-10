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Люди 10 сентября 2026, 10:37

Каменских после откровений об украинском языке внесли в базу "Миротворец"

Певица оказалась в списках после ряда резонансных заявлений в одном из последних интервью
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
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Украинская певица Настя Каменских попала в базу центра "Миротворец". Информация об этом появилась 9 сентября 2026 после резонансного интервью артистки российской журналистке Екатерине Гордеевой.

Styler со ссылкой на "Миротворец" рассказывает, что известно о внесении артистки в базу и какие заявления певицы предшествовали этому.

Певицу внесли в базу "Миротворца"

Имя Насти Каменских появилось в базе независимой организации вечером 9 сентября. В досье певицу обвиняют, в частности, в провокациях, участии в актах так называемой "гуманитарной агрессе" против Украины и информационно-пропагандистских мероприятиях, которые, по утверждению составителей базы, направлены на дестабилизацию общественной жизни в Украине.

Это произошло на фоне нового языкового скандала вокруг певицы, разгоревшегося после ее интервью Екатерине Гордеевой.

Настю Каменских занесли в списки "Миротворца"

Что Каменских говорила об украинском языке

В разговоре с интервьюером артистка рассказала, что после начала полномасштабного вторжения около полугода общалась исключительно на украинском. По ее словам, именно в этот период у нее возникли проблемы с голосом, а врачи обнаружили кисту.

Певица заявила, что из-за этого ей пришлось переносить концерты. Она также рассказала, что обратилась к психологу, который, по ее словам, посоветовал ей вернуться к русскому, поскольку ее тело якобы "не воспринимает" украинский язык.

"Я перешла на украинский язык и говорила исключительно на украинском языке полгода. И, представляешь, у меня вылезла киста и я потеряла голос. Честно говоря, я даже не знала, что делать, и отменила концерты. И мне мой психолог сказала "Возвращайся на русский, твое тело не воспринимает это", - рассказывает.

Каменских объяснила свои слова по психосоматике и заявила, что, по ее мнению, языковой вопрос в Украине стал чрезмерно политизированным.

"Конечно, Украина на 100% должна говорить на украинском языке, но я сама хочу решать, на каком языке говорить и петь", - добавила она.

Также артистка заявила, что не считает себя патриоткой Украины, поскольку для нее личное важнее общественного. Эти слова вместе с высказываниями о языке послужили поводом для новой волны критики в адрес певицы.

При этом утверждение Каменских о связи между украинским языком и появлением кисты является его личным объяснением , а не установленным медицинским фактом.

Важно подчеркнуть, что центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, жизни и здоровья человека, мира, безопасности человечества и международного правопорядка "Миротворец" является частным ресурсом с собственной системой оценки публичных действий и заявлений. Сам факт появления человека в его базе не является судебным решением или официальным установлением вины.

Ранее мы рассказывали о том, как Алексей Потапенко (Потап) сделал заявление по поводу мобилизационного призыва в Украине и ответил, готов ли идти на фронт.

Миротворец Каменских
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