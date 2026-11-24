Нацотбор на "Євробачення-2027": объявлен лонглист из 18 украинских исполнителей (имена)
Обнародовало лонглист Национального отбора на "Євробачення-2027". В список вошли 18 украинских исполнителей, которые продолжат борьбу за возможность представить страну на международном песенном конкурсе.
Детальнее об этом расскажет Styler со ссылкой на официальный Youtube-канал "Евробачення Україна".
Кто попал в лонглист Нацотбора-2027
В этом году за возможность выступить на большой европейской сцене будут бороться 18 артистов. Именно они продолжат участие в отборе после предварительной проработки заявок организаторами.
Полный список участников лонглиста выглядит так:
- ANKA
- EPOLETS
- FOLKULAKA
- GANNA
- HITS` FACTORY
- MELOS
- MIA RAMARI
- POVIN`
- SKYLLER
- SPOKUSY
- STASYA
- VLAD DARWIN
- YAGODY
- YAKAYA
- YARIMA
- КАЖАННА
- СОЛИДНЫЕ ЛЮДИ
- УЛЬЯНА ШУБА
Следует отметить, что музыкальным продюсером Нацотбора-2027 стал Дмитрий Шуров (Pianoбой). Именно он присоединится к работе с участниками на следующих этапах конкурса.
Что будет дальше после объявления лонглиста
Попадание в длинный список еще не гарантирует участия в финале. Исполнителей ждут прослушивания с участием музыкального продюсера Дмитрия Шурова. Личное присутствие артистов на этом этапе обязательно.
По результатам прослушиваний сформируют шортлист - краткий список финалистов. Для не прошедших дальше участников лонглиста предусмотрели еще одну возможность: среди них проведут рейтинговое онлайн-голосование, которое позволит зрителям выбрать дополнительного финалиста.
Победитель Национального отбора будет определен в феврале 2027 года по результатам голосования жюри и зрителей.
Когда состоится Нацотбор на "Євробачення-2027"
Финал украинского Нацотбора намечен на февраль 2027 года. Выступления финалистов покажут на телеканале "Суспільне Культура" и цифровых платформах "Суспільного".
Формат конкурса будет предусматривать живые выступления артистов с соблюдением необходимых норм безопасности. Победителя изберут по результатам сочетания оценок профессионального жюри и зрительского голосования.
Где и когда пройдет "Євробачення-2027"
71-й песенный конкурс "Євробачення" впервые в истории будет принимать Болгария. Местом проведения станет прибрежный город Бургас, а главной ареной - спортивно-развлекательная площадка "Арена Бургас".
Организаторы уже определили даты музыкального события:
- 11 мая 2027 года - первый полуфинал;
- 13 мая 2027 года - второй полуфинал;
- 15 мая 2027 года - гранд-финал.
Украина подтвердила участие в конкурсе и определит своего представителя по результатам Национального отбора.
Ранее мы рассказывали, что певица Povin' (Вероника Степаненко), которая стала победительницей первого сезона "Фабрики звезд", подала заявку на Национальный отбор "Євробачення-2027".