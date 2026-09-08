Няня для детей, образование и мандарины: фото украинской семьи 1926 года удивило сеть

Что известно об украинцах на старом фото

По словам автора сообщения, на черно-белом фото - ее бабушка Каролина, из дома Дидинской, и дед Николай Чапли.

Буркович предполагает, что свадебное фото было сделано примерно в 1926 году во Львове. Супруги происходили из села Ясенцы-Сильнаянедалеко от Нагуевичей во Львовской области. Семья, как уточнила автор в комментариях, была состоятельными крестьянами. По ее воспоминаниям, семья бабушки имела поместье, лес и земельный надел.

Именно фотография и рассказ о жизни супругов привлекли пользователей соцсетей. Особенно людей заинтересовал свадебный наряд Каролины.

"Интересно! И мода такая тогда была на свадебный наряд особенная в тех краях... Хорошая пара!" - написала одна из пользовательниц.

Другие обратили внимание на аккуратность и элегантность молодоженов.

"Очень хорошее фото, сразу видно - из богатых людей", - отметила комментатор.

"Сразу чувствуется благородство, сдержанные чувства и достоинство", - написала еще одна пользовательница.

Почему наряд невесты был модным для 1920-х

Сама автор сообщения отметила, что наряд ее бабушки соответствовал тогдашней европейской свадебной моде. И эта деталь имеет историческое доказательство.

В 1920-х женская мода существенно изменилась: силуэты стали свободнее, а подолы платьев - короче. В материалах музейных коллекций Google Arts & Culture отмечается, что в течение десятилетия длина свадебных платьев постепенно уменьшалась, а примерно в 1926 могла достигать колен. В то же время длина зависела от вкуса, достатка и взглядов самой невесты.

Еще одна отличительная черта - головной убор и фата. В 1920-х венки и декоративные элементы часто располагали низко на лбу, а фата могла оставаться длинной даже тогда, когда само платье становилось гораздо короче.

Именно такие черты можно увидеть и на фотографии Каролины, платье имеет характерную для той эпохи длину, а голову невесты украшает фата с декоративным элементом.

Как выглядела невеста 100 лет назад (скриншот публикации)

Няня, гимназия и мандарины: как жила семья

Но больше всего интересных подробностей скрывает не само фото, а история людей на нем. По словам Буркович, ее бабушка училась в женской гимназии в Дрогобыче.

Дед Николай знал несколько иностранных языков и работал в "Маслосоюзе" - объединении украинской молочарской кооперации.

Эта деталь очень интересна и важна, ведь "Маслосоюз" действительно был успешным украинским экономическим проектом того времени. Кооперативное движение возникло в Галичине еще в начале XX века, а в 1920-х активно развивалось. По данным Энциклопедии современной Украины, в 1926 году в "Маслосоюз" поступило около 400 тонн масла. Именно с 1926 года организация экспортировала его в европейские страны.

Центр городской истории также отмечает, что продукция кооперации попадала, в частности, в Германию, Австрию, Чехословакию, Данию, Францию и Швейцарию.

Поэтому упоминание о работе Николая в торговой организации с другими странами хорошо объясняет и воспоминание о знании им иностранных языков. В то же время точную должность мужчины автор сообщения не называет.

После женитьбы Каролина и Николай воспитывали четырех детей. Семья, по воспоминаниям их внучки, могла позволить себе нанимать няню, а двое детей-близнецов посещали детский сад.

Мама Галины вспоминала, что в детстве детям привозили мандарины. Самый большой фрукт, по ее словам, всегда доставался Николаю.

Скриншот сообщения

Что произошло с семьей впоследствии

История семьи имела трагическое продолжение. По словам Бурковича, после прихода советской власти ее деда отправили в лагерь ГУЛАГа, где он провел десять лет.

"Семья выживала как могла", - написала она в комментариях.

Сама Галина отметила, что старых семейных фотографий сохранилось совсем немного. По ее подсчетам, с начала XX века до середины 1930-х годов в семейном архиве осталось всего девять фотографий. И именно это делает это 100-летнее фото особенно ценным.