Александр Скичко опубликовал фото с семьей и рассказал о переезде жены в Италию

Александр Скичко показал семейные фото

Александр опубликовал серию личных фотографий, на которых показал жену и детей во время совместного отдыха и путешествий.

На одном из кадров Елизавета позирует с дочерьми, на другом супруги улыбаются во время отдыха у моря.

Также среди фотографий есть романтический снимок влюбленных у моста Золотые Ворота в Сан-Франциско, семейная прогулка с детьми среди тропической зелени и кадр, на котором Александр и Елизавета сидят вдвоем на фоне гор.

Фотографии Скичко опубликовал вместе с большим сообщением, посвященным жене. В нем он упомянул ее жизненный путь, переезд за границу и перемены, которые произошли после начала полномасштабной войны.

Своими воспоминаниями Александр поделился во время поздравления Елизаветы с Днем рождения.

Что Скичко рассказал о переезде жены в Италию

По словам Александра, Елизавета переехала в Италию в 34 года вместе с детьми. Самой молодой дочери тогда было всего четыре недели.

"В 34 года ты переехала в Италию с детьми - и с четырехнедельным младенцем на руках - и начала свою жизнь с нуля", - написал Скичко.

До переезда Юрушева работала в гостиничном бизнесе. Впоследствии она решила сменить сферу деятельности и попробовать себя в индустрии моды. В Италии бизнесвумэн начал развивать собственный бренд одежды. Как утверждает Скичко, через два года ей удалось выйти на международный рынок.

"Два года работы и твой бренд буквально продается по всему миру, на каждом континенте", - отметил он.

Александр также рассказал, что жена много путешествует по делам. Среди направленных им направлений - Швейцария, Германия, США, Япония и Китай.

Где сейчас живут Александр Скичко и Елизавета Юрушева

Александр Скичко и Елизавета Юрушева вместе около десяти лет. В сентябре 2017 года они поженились в Грузии, а в 2026 году отметили девятую годовщину брака.

Супруги воспитывают троих детей. У них две общие дочери - Наталья и Анна. Младшая родилась в апреле 2022 года в Вене.

Елизавета с дочерями (фото: instagram.com/aleksandrskichko)

Также Елизавета имеет старшего сына Даниэля от предыдущего брака.

Елизавета с сыном (фото: instagram.com/aleksandrskichko)

После начала полномасштабной войны Юрушева вместе с детьми переехала за границу и поселилась в Милане.

Сегодня семья живет на две страны. Александр остается в Украине, где развивает собственный бизнес, а также запустил образовательный YouTube-проект на английском языке.

К жене и детям, проживающим в Милане, Скичко периодически приезжает. Несмотря на расстояние, супруги находят время для совместных путешествий и семейного отдыха.

Что Скичко написал о жене

В своем сообщении Александр также признался, что увлекается тем, как Елизавета объединяет материнство с развитием собственного бизнеса.

"Ты та мама, которая может быть полностью истощена, но все равно каким-то образом находит в себе еще больше сил, еще больше внимания и еще больше любви для своих детей", - написал он.

Скичко пожелал жене продолжать путешествовать, создавать новое и не бояться перемен.

"Best mom. Best wife. Best lover. Best business lady. This is all about you. Happy birthday, my love", - заключил он.

Елизавета отреагировала на сообщение мужчины в комментариях, написав "Котик" и добавив тронутые эмодзы.