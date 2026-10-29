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Главная Люди Елена Светлицкая о неожиданных танцах Тины Кароль на "Голосі": "На одной волне"
Люди 29 октября 2026, 17:01

Елена Светлицкая о неожиданных танцах Тины Кароль на "Голосі": "На одной волне"

Актриса призналась, что больше всего ее порадовало то, что другая артистка почувствовала музыку так же, как и она
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Тина Кароль, Елена Светлицкая (коллаж: Styler)
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Актриса Елена Светлицкая прокомментировала танцы Тины Кароль во время ее выступления на "Голосі країни". Певица сняла обувь и танцевала на тренерском кресле, а Светлицкая объяснила, почему этот спонтанный момент стал для нее особенно приятным.

Styler со ссылкой на блиц-интервью актрисы рассказывает, как она восприняла реакцию Тины Кароль и какую историю связывает с песней "Самотня боса".

Как Светлицкая отреагировала на танцы Тины Кароль

Во время выступления на сцене "Голоса країни" Елена Светлицкая решила сбросить обувь и полностью отдаться музыке. В то же время Тина Кароль, которая не видела актрису, а только слушала песню, также сняла обувь и начала танцевать на тренерском кресле.

Светлицкая призналась, что подобная реакция певицы стала для нее приятным сюрпризом.

"Мне было очень приятно, что Тина Кароль оказалась со мной на одной волне и тоже почувствовала, что нужно снимать обувь и танцевать босиком. Хотя "Самотня боса" является, прежде всего, песней о танце, в тот момент все сложилось очень органично: ритм музыки, мое внутреннее состояние, эмоции", - рассказала Елена.

Актриса объяснила, что во время исполнения ей захотелось почувствовать свободу и не ограничивать себя условностями. Именно поэтому она решила не сдерживать эмоций и прожить песню так, как испытывала в тот момент.

"Мне просто захотелось быть свободной, не сдерживать себя и прожить эту песню во всю. И было особенно приятно увидеть, что Тина Кароль почувствовала ее так же. Это был очень живой, эмоциональный момент, которого не спланируешь заранее", - поделилась артистка.

Что Светлицкая рассказала о песне "Самотня боса" и как она связана с Цымбалюком

Песня "Самотня боса" имеет для Елены Светлицкой не только сценическое значение. Актриса рассказала, что с этой композицией связано теплое воспоминание с гастролей, когда она решила преподнести приятный сюрприз коллегам после спектакля.

По словам Светлицкой, после завершения выступления актеры собрались вместе отдохнуть. В заведении были музыкальный инструмент и микрофон, поэтому Елена воспользовалась случаем и спела "Самотню босу", посвятив исполнение коллегам.

Артистка хотела поддержать друзей после насыщенного рабочего дня, подарить им положительные эмоции и помочь расслабиться после спектакля. И ее замысел сработал: собравшиеся начали танцевать, а для многих стало неожиданностью то, что Елена умеет петь.

"Да, эта песня действительно имеет особое значение для нас. Как-то мы были на гастролях, после спектакля актеры отдыхали. В заведении, где мы собрались, стояли музыкальный инструмент и микрофон. Я просто взяла микрофон и начала петь "Самотню босу", посвятив эту песню нашим актерам", - вспомнила она.

Светлицкая добавила, что не ожидала столь эмоциональной реакции от коллег. Ей хотелось просто порадовать их после работы, однако импровизированное выступление превратилось в совместное празднование.

"Мне хотелось порадовать их после спектакля, подарить немного радости после усталости. И это сработало! Все обрадовались, встали, начали танцевать. Многие даже не знали, что я пою, поэтому для них это стало приятным сюрпризом", - рассказала актриса.

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