Внук Ротару, MamaRika и Елена Тополя: 7 артистов, сменивших псевдонимы

Anatolii - SHMN

В 2026 году об изменении сценического имени объявил и Анатолий Евдокименко - внук Софии Ротару.

Ранее музыкант выпускал электронную музыку под псевдонимом SHMN. В августе 2026 года он начал представлять новые работы под именем Anatolii.

Новое имя он использует для новых релизов, тогда как предыдущие композиции остаются связанными с проектом SHMN. То есть речь идет не об удалении старого творчества, а о новом этапе музыкального проекта.

Интересно, что на этот раз артист фактически приблизил сценическое имя к собственному - Анатолий Евдокименко стал Anatolii.

Anatolii (фото: instagram.com/shmn)

SWOIIA - Ассоль

Екатерина Гуменюк стала известна еще в детстве под псевдонимом Ассоль. Свой первый сингл она выпустила в семь лет, а затем принимала участие в талант-шоу и национальном отборе на "Евровидение".

В 2023 году певица перезапустила карьеру и взяла новое имя SWOIIA. До этого она также некоторое время выступала как katya. О смене псевдонима артистка говорила как о новом этапе творчества.

Любопытно, что от имени Ассоль она не отказывалась навсегда. Еще во время участия в отборе на Евровидение-2020 Гуменюк рассказывала, что хочет "перезагрузить" этот образ и вдохнуть в него новую жизнь.

Екатерина Гуменюк (фото: instagram.com/assolmusic)

MamaRika - Эрика

Анастасия Кочетова начинала карьеру как Эрика. Именно под этим именем певицу знала аудитория в начале ее творческого пути.

Позже артистка сменила псевдоним на MamaRika и начала новый этап карьеры. Она объясняла, что не отказывается от своего прошлого, и считает период Эрики важной частью профессионального становления. В то же время MamaRika для нее стала уже самостоятельным творческим проектом.

"Эрика - это этап становления, без которого никогда бы в жизни не было бы МамаРики", - говорила певица.

MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)

Борис Апрель - Зианджа, а затем Zi Faámelu

Еще более сложный путь изменения сценического образа прошел Zi Faámelu.

В начале карьеры артистка выступала под именем Борис Апрель. Позже появился псевдоним Зианджа, под которым певица стала известна уже в новом образе. Впоследствии она принялась использовать имя Zi Faámelu.

Каждое изменение сопровождалось не только новым названием, но и трансформацией творческого образа и музыкального материала.

Zi Faámelu (фото: instagram.com/zifaamelu)

Елена Тополя - Alyosha

Еще один заметный пример смены сценического имени - Елена Тополя. Многие годы артистка была известна как Alyosha и именно под этим именем представляла Украину на "Евровидении-2010".

В 2023 году певица решила отказаться от псевдонима и продолжить карьеру под своим именем - Елена Тополя. Она объясняла, что переход требует времени, поскольку с предыдущим именем связаны десятки песен, видео и другие материалы.

При этом старый псевдоним не исчез мгновенно со всех платформ. По словам артистки, команде нужно было постепенно синхронизировать изменения в названиях песен, видео и страниц.

Елена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger )

Stage Moonna - Схожа

В 2026 году новый этап в карьере начала украинская певица Схожа. Артистка сменила сценическое имя на Stage Moonna и презентовала одноименный новый творческий проект.

Вместе с изменением псевдонима изменилось и музыкальное направление. Stage Moonna заявила о желании побольше экспериментировать с электронной музыкой и искать другую форму для своих песен.

По словам певицы, решение сменить имя было связано не только с названием, но и с желанием позволить себе делать музыку без предварительных творческих ограничений.

Stage Moonna (фото: instagram.com/stagemoonna)

Палиндром - несколько сценических имен

Частный случай - львовский музыкант Степан Бурбан, который на протяжении творческого пути использовал различные сценические имена. Слушатели могли знать его как Стук, Кашляючий Ед, а впоследствии - как Палиндром.

В этом случае смена названия была не просто косметическим ребрендингом, а частью развития разных музыкальных проектов артиста.