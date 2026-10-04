Онук Ротару, MamaRika та Олена Тополя: 7 артистів, які змінили псевдоніми

Anatolii - SHMN

У 2026 році про зміну сценічного імені оголосив і Анатолій Євдокименко - онук Софії Ротару.

Раніше музикант випускав електронну музику під псевдонімом SHMN. У серпні 2026 року він почав представляти нові роботи під ім'ям Anatolii.

Нове ім'я він використовує для свіжих релізів, тоді як попередні композиції залишаються пов'язаними з проєктом SHMN. Тобто йдеться не про видалення старої творчості, а про новий етап музичного проєкту.

Цікаво, що цього разу артист фактично наблизив сценічне ім'я до власного - Анатолій Євдокименко став Anatolii.

Anatolii (фото: instagram.com/shmn)

SWOIIA - Ассоль

Катерина Гуменюк стала відомою ще в дитинстві під псевдонімом Ассоль. Свій перший сингл вона випустила у сім років, а згодом брала участь у талант-шоу та національному відборі на "Євробачення".

У 2023 році співачка перезапустила кар'єру та взяла нове сценічне ім'я SWOIIA. До цього вона також певний час виступала як katya. Про зміну псевдоніма артистка говорила як про новий етап творчості.

Цікаво, що від імені Ассоль вона не відмовлялася назавжди. Ще під час участі у відборі на "Євробачення-2020" Гуменюк розповідала, що хоче "перезавантажити" цей образ і вдихнути в нього нове життя.

Катерина Гуменюк (фото: instagram.com/assolmusic)

MamaRika - Еріка

Анастасія Кочетова починала кар'єру як Еріка. Саме під цим ім'ям співачку знала аудиторія на початку її творчого шляху.

Пізніше артистка змінила псевдонім на MamaRika та почала новий етап кар'єри. Вона пояснювала, що не відмовляється від свого минулого і вважає період Еріки важливою частиною професійного становлення. Водночас MamaRika для неї стала вже самостійним творчим проєктом.

"Еріка - це етап становлення, без якого ніколи б в житті не було б МамаРіки", - говорила співачка.

MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)

Борис Апрель - Зіанджа, а потім Zi Faámelu

Ще складніший шлях зміни сценічного образу пройшла Zi Faámelu.

На початку кар'єри артистка виступала під ім'ям Борис Апрель. Пізніше з'явився псевдонім Зіанджа, під яким співачка стала відома вже в новому образі. Згодом вона почала використовувати ім'я Zi Faámelu.

Кожна зміна супроводжувалася не лише новою назвою, а й трансформацією творчого образу та музичного матеріалу.

Zi Faámelu (фото: instagram.com/zifaamelu)

Олена Тополя - Alyosha

Ще один помітний приклад зміни сценічного імені - Олена Тополя. Багато років артистка була відома як Alyosha та саме під цим ім'ям представляла Україну на "Євробаченні-2010".

У 2023 році співачка вирішила відмовитися від псевдоніма та продовжити кар'єру під власним ім'ям - Олена Тополя. Вона пояснювала, що перехід потребує часу, оскільки з попереднім ім'ям пов'язані десятки пісень, відео та інші матеріали.

При цьому старий псевдонім не зник миттєво з усіх платформ. За словами артистки, команді потрібно було поступово синхронізувати зміни у назвах пісень, відео та сторінок.

Олена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger )

Stage Moonna - Схожа

У 2026 році новий етап у кар'єрі розпочала українська співачка Схожа. Артистка змінила сценічне ім'я на Stage Moonna та презентувала однойменний новий творчий проєкт.

Разом зі зміною псевдоніма змінився і музичний напрям. Stage Moonna заявила про бажання більше експериментувати з електронною музикою та шукати іншу форму для своїх пісень.

За словами співачки, рішення змінити ім'я було пов'язане не лише з назвою, а й з бажанням дозволити собі робити музику без попередніх творчих обмежень.

Stage Moonna (фото: instagram.com/stagemoonna)

Паліндром - кілька сценічних імен

Окремий випадок - львівський музикант Степан Бурбан, який протягом творчого шляху використовував різні сценічні імена. Слухачі могли знати його як Стук, Кашляючий Ед, а згодом - як Паліндром.

У цьому випадку зміна назви була не просто косметичним ребрендингом, а частиною розвитку різних музичних проєктів артиста.