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Главная Люди Победитель "Украина має талант" Марко Сердинский рассказал, куда потратит призовые 200 тысяч гривен
Люди 07 октября 2026, 13:01

Победитель "Украина має талант" Марко Сердинский рассказал, куда потратит призовые 200 тысяч гривен

Марко уже определился, куда направит часть призовых средств, а по квартире пока ждет детали.
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Марко Сердинский (коллаж: Styler)
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Марко Сердинский, победивший в шоу "Украина має талант", получил право на 200 тысяч гривен, золотое украшение и квартиру в Киеве. Деньги и жилье артист пока не получил, однако решил, на что направит часть приза.

Об этом рассказывает Styler со ссылкой на интервью Марка Сердинского и его мамы для Славы Демина в YouTube.

На что Марко Сердинский потратит 200 тысяч гривен

Победитель шоу отметил, что у него уже есть план по призовым средствам. Часть денег он хочет передать группе Sick Solution, с которой вместе выступал в финале "Україна має талант".

Участники группы служат в рядах ВСУ, поэтому семья поддержала решение Марка направить часть выигрыша в помощь военным.

Еще часть денег Марко планирует передать на помощь Данилко Винтонив из Ивано-Франковска, который имеет мышечную дистрофию Дюшена. Семья Данилко Винтонива собирает средства на генную терапию ELEVYDYS в клинике в Дубае. На странице сбора опубликованы медицинские документы и счет клиники, согласно которому ориентировочная стоимость лечения составляет около 2,9 млн долларов.

"Мы подумали, что эти средства нужно направить на эти два добрых дела. И мы полностью поддержали Марка в этом", - объяснила мама победителя.

В то же время, часть выигрыша Марко хочет оставить себе. Среди покупок, о которых он упомянул - PlayStation и новая игра FIFA 27.

Что известно о квартире в Киеве

Кроме денег, Марко Сердинский как победитель "Украина має талант" должен получить квартиру в Киеве. В ходе разговора он и его мама уточнили, что жилье пока не передали.

"Мы еще ничего не получили. По квартире мы еще тоже ничего не знаем", - рассказала мама Марка.

Семья знает только, что было объявлено непосредственно в шоу: квартира будет располагаться в ЖК Sister в Киеве. Детали по поводу жилья, оформления и момента передачи квартиры им должны сообщить организаторы.

Также пока не произошло перечисления 200 тысяч гривен. Семья ожидает информацию относительно налогов и других организационных моментов.

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