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Люди 07 жовтня 2026, 13:01

Переможець "Україна має талант" Марко Сердинський розповів, куди витратить призові 200 тисяч гривень

Марко уже визначився, куди спрямує частину призових коштів, а щодо квартири поки чекає на деталі
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
Марко Сердинський (колаж: Styler)
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Марко Сердинський, який переміг у шоу "Україна має талант", отримав право на 200 тисяч гривень, золоту прикрасу та квартиру в Києві. Гроші та житло артист поки не отримав, однак уже вирішив, на що спрямує частину призу.

Про це розповідає Styler з посиланням на інтерв’ю Марка Сердинського та його мами для Слави Дьоміна в YouTube.

На що Марко Сердинський витратить 200 тисяч гривень

Переможець шоу зазначив, що вже має план щодо призових коштів. Частину грошей він хоче передати гурту Sick Solution, з яким разом виступав у фіналі "Україна має талант".

Учасники гурту служать у лавах ЗСУ, тому родина підтримала рішення Марка спрямувати частину виграшу на допомогу військовим.

Ще частину грошей Марко планує передати на допомогу Данилку Вінтоніву з Івано-Франківська, який має м'язову дистрофію Дюшена. Родина Данилка Вінтоніва збирає кошти на генну терапію ELEVYDYS у клініці в Дубаї. На сторінці збору опубліковані медичні документи та рахунок клініки, за яким орієнтовна вартість лікування становить близько 2,9 млн доларів.

"Ми подумали, що ці кошти треба спрямувати на ці дві добрі справи. І ми цілком підтримали Марка в цьому", - пояснила мама переможця.

Водночас частину виграшу Марко хоче залишити собі. Серед покупок, про які він згадав, - PlayStation та нова гра FIFA 27.

Що відомо про квартиру в Києві

Окрім грошей, Марко Сердинський як переможець "Україна має талант" має отримати квартиру в Києві. Під час розмови він та його мама уточнили, що житло поки не передали.

"Ми ще нічого не отримали. Щодо квартири ми ще також нічого не знаємо", - розповіла мама Марка.

Родина знає лише те, що було оголошено безпосередньо у шоу: квартира розташовуватиметься в ЖК Sister у Києві. Деталі щодо житла, оформлення та моменту передачі квартири їм мають повідомити організатори.

Так само поки не відбулося перерахування 200 тисяч гривень. Родина очікує на інформацію щодо податків та інших організаційних моментів.

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