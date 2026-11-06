Победительница "Холостяка" Екатерина Лозовицкая беременна первенцем: первые фото с животиком

Екатерина Лозовицкая показала первые фото беременности

На опубликованных кадрах Екатерина нежно позирует со своим любимым, показывая беременный животик. Пара не скрывает счастья и трогательно делится особым моментом ожидания пополнения в семье.

"Мы так тебе рады", - лаконично подписала публикацию Лозовицкая.

Пока супруги не раскрывают, кого ждет - девочку или мальчика. Поэтому пол будущего ребенка остается загадкой.

Под сообщением пара получила немало теплых слов от друзей, знакомых и поклонников. В комментариях влюбленных поздравляют с будущим пополнением, желают здоровья малыша и счастья молодой семье.

"Урааа! Самые искренние поздравления - какая же хорошая новость";

"Боже, какое счастье! Поздравляю!!!!";

"Так интересно устроено в мире... с нужным человеком, своим... назначенным по судьбе... все происходит быстро... любовь, брак, детишки";

"Какая прекрасная новость! Искренне радуюсь за вас, мои поздравления";

"Екатериночка, поздравляю от всего сердца".

Что известно об отношениях Екатерины и Гидаята

Екатерина Лозовицкая и Гидаят Сеидов, выступающий под сценическим именем GEED, около полугода. Впрочем, долгое время влюбленные не афишировали свой роман и берегли личную жизнь от посторонних глаз. Об их отношениях стало известно только в начале августа 2026 года, когда модель впервые опубликовала общие романтические фото с певцом и призналась ему в любви.

Гидаят Сеидов - украинский певец, ставший известным благодаря участию в 13-м сезоне "Голосу країни". Он выступал в команде Артема Пивоварова и дошел до полуфинала проекта.

Развитие романа оказалось стремительным. 23 августа 2026 года GEED сделал предложение Екатерине прямо во время своего выступления: подарил любимый букет роз и встал на одно колено. Лозовицкая ответила согласием и показала обручальное кольцо.

А уже 23 сентября пара сыграла свадьбу в кругу ближайших . Поэтому сейчас Екатерина и Гидаят готовятся к новому этапу жизни - отцовству.