Полякова, Анатолич и другие звезды, которые попали в ДТП в этом году: сломанный нос и разбитые авто
В 2026 году дорожные происшествия не обошли стороной и украинских знаменитостей. Среди них - Оля Полякова, Анатолий Анатолич, Наталья Могилевская, Shumei и Анастасия Ткаченко.
У кого-то авария завершилась поврежденным автомобилем, а кому-то понадобилась медицинская помощь. Styler вспоминает самые громкие ДТП со звездами, произошедшими в этом году.
Оля Полякова
19 августа Оля Полякова вместе со старшей дочерью Марией попала в ДТП по дороге в Одессу. В автомобиль певицы врезалась другая машина, после чего их авто вылетело в кювет.
Мария получила травму носа и была передана медикам. Полякова сразу же показала последствия аварии в соцсетях.
После столкновения между артисткой и водителем другого автомобиля возник конфликт. Полякова подошла к машине, которую считали причастной к ДТП, и начала снимать мужчину на телефон, однако тот выбил смартфон из ее рук.
В то же время окончательно не установлено, кто именно находился за рулем другого авто и кто виновник аварии.
Анастасия Ткаченко
18 августа ДТП произошло с украинской юмористкой Анастасией Ткаченко. Авария испугала артистку, однако она не получила травм, а ее автомобиль, по странному стечению обстоятельств, также остался невредимым.
После ДТП Ткаченко рассказала о сильном испуге и поблагодарила близких за поддержку. По ее словам, родные и друзья сразу приехали к ней, звонили по телефону и интересовались ее состоянием.
Эта авария, к счастью, обошлась без пострадавших и серьезных последствий.
Шумей
9 августа Shumei, настоящее имя которого Олег Шумей, попал в ДТП в Киеве вместе со своей командой.
Автомобилем управлял водитель, а в салоне находились участники команды артиста. Из-за погодных условий машину занесло, после чего она оказалась на обочине и повредилась.
Больше всего пострадала передняя часть автомобиля. Также был поврежден отбойник.
Все участники ДТП остались невредимыми. После аварии Shumei решил лично рассказать о ситуации, поскольку ему начали звонить по телефону и писать через сообщения о ДТП.
Анатолий Анатолич
22 июля Анатолий Анатолич попал в ДТП в Киеве на улице Богатырской. Ведущий ехал на своем ретро-кабриолете BMW, когда в плотном потоке машин столкнулся со стоявшей посреди дороги Skoda.
По словам Анатолича, водитель Skoda не выставил аварийный знак и не включил аварийные сигналы, из-за чего он не успел вовремя объехать автомобиль.
В результате столкновения повредилась левая часть ретро-авто ведущего - на крыле и бампере остались царапины и вмятины. На машине были красные следы краски от другого автомобиля.
К счастью, никто не пострадал. Для Анатолича эта авария стала первой за 20 лет водительского стажа.
Наталья Могилевская
2 февраля 2026 года Наталья Могилевская попала в ДТП из-за сложных погодных условий. Причиной аварии стал гололед на дороге.
На кадрах с места происшествия были видны три транспортных средства с механическими повреждениями. Сама певица не пострадала, но призвала водителей быть максимально осторожными из-за скользких дорог.
Авария произошла в символическую для украинцев дату - 2 февраля, в годовщину гибели музыканта Андрея Кузьменко. 11 лет назад в этот день автомобиль Кузьмы Скрябина столкнулся с молоковозом, в результате чего артист погиб.
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