Полякова, Анатолич и другие звезды, которые попали в ДТП в этом году: сломанный нос и разбитые авто

Оля Полякова

19 августа Оля Полякова вместе со старшей дочерью Марией попала в ДТП по дороге в Одессу. В автомобиль певицы врезалась другая машина, после чего их авто вылетело в кювет.

Мария получила травму носа и была передана медикам. Полякова сразу же показала последствия аварии в соцсетях.

После столкновения между артисткой и водителем другого автомобиля возник конфликт. Полякова подошла к машине, которую считали причастной к ДТП, и начала снимать мужчину на телефон, однако тот выбил смартфон из ее рук.

В то же время окончательно не установлено, кто именно находился за рулем другого авто и кто виновник аварии.

Полякова с дочерью (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Анастасия Ткаченко

18 августа ДТП произошло с украинской юмористкой Анастасией Ткаченко. Авария испугала артистку, однако она не получила травм, а ее автомобиль, по странному стечению обстоятельств, также остался невредимым.

После ДТП Ткаченко рассказала о сильном испуге и поблагодарила близких за поддержку. По ее словам, родные и друзья сразу приехали к ней, звонили по телефону и интересовались ее состоянием.

Эта авария, к счастью, обошлась без пострадавших и серьезных последствий.

Анастасия Ткаченко (фото: instagram.com/yatkachihaya)

Шумей

9 августа Shumei, настоящее имя которого Олег Шумей, попал в ДТП в Киеве вместе со своей командой.

Автомобилем управлял водитель, а в салоне находились участники команды артиста. Из-за погодных условий машину занесло, после чего она оказалась на обочине и повредилась.

Больше всего пострадала передняя часть автомобиля. Также был поврежден отбойник.

Все участники ДТП остались невредимыми. После аварии Shumei решил лично рассказать о ситуации, поскольку ему начали звонить по телефону и писать через сообщения о ДТП.

Shumei (фото: instagram.com/shumei.music)

Анатолий Анатолич

22 июля Анатолий Анатолич попал в ДТП в Киеве на улице Богатырской. Ведущий ехал на своем ретро-кабриолете BMW, когда в плотном потоке машин столкнулся со стоявшей посреди дороги Skoda.

По словам Анатолича, водитель Skoda не выставил аварийный знак и не включил аварийные сигналы, из-за чего он не успел вовремя объехать автомобиль.

В результате столкновения повредилась левая часть ретро-авто ведущего - на крыле и бампере остались царапины и вмятины. На машине были красные следы краски от другого автомобиля.

К счастью, никто не пострадал. Для Анатолича эта авария стала первой за 20 лет водительского стажа.

Анатолий Анатолич (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Наталья Могилевская

2 февраля 2026 года Наталья Могилевская попала в ДТП из-за сложных погодных условий. Причиной аварии стал гололед на дороге.

На кадрах с места происшествия были видны три транспортных средства с механическими повреждениями. Сама певица не пострадала, но призвала водителей быть максимально осторожными из-за скользких дорог.

Авария произошла в символическую для украинцев дату - 2 февраля, в годовщину гибели музыканта Андрея Кузьменко. 11 лет назад в этот день автомобиль Кузьмы Скрябина столкнулся с молоковозом, в результате чего артист погиб.

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)