Потап вслед за Каменскими попал в базу "Миротворца": что стало причиной

Что указано в базе "Миротворца"

О внесении Потапа в базу стало известно 11 сентября. В его карточке авторы ресурса указывают, в частности, участие в актах, называемых "гуманитарной агрессией против Украины", а также участие в информационно-пропагандистских мероприятиях.

Таким образом Потап оказался в базе вскоре после Насти Каменских. Ее внесли в список 9 сентября - после резонанса вокруг ее заявлений в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой.

Появление Потапа в базе состоялось на фоне широкого обсуждения совместного интервью супругов, вышедших 8 сентября.

Алексей Потапенко (Потап) в базе "Миротворец"

О чем говорили Потап и Каменских у Гордеевой

В разговоре с Екатериной Гордеевой артисты обсуждали не только отношения и языковой вопрос, но и личную жизнь, здоровье, детей, мобилизацию и т.д.

В частности, Каменских рассказала, что не может и пока не хочет иметь детей. По ее словам, она прошла четыре процедуры ЭКО и пять инсеминаций, после чего решила пресечь попытки. Потап заявил, что хотел бы еще детей, однако не собирается давить на жену.

Отдельно певица рассказала о проблемах с голосом и кистой, появление которой она связала с периодом, когда после начала полномасштабной войны активно перешла на украинский язык. По ее словам, психолог объяснил это психосоматикой. Важно, что это именно версия Каменских, а не установленный медицинский факт.

Потап со своей стороны говорил о воинской обязанности. Он заявил, что подлежит мобилизации и готов отправиться на фронт, если получит соответствующее распоряжение. Также артист объяснял свое пребывание за границей благотворительной деятельностью, работой и необходимостью зарабатывать деньги для семьи.