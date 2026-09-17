Потапа не лишат звания заслуженного артиста: в Раде не хватило голосов

Петиция о лишении Потапа звания заслуженного артиста

Потап получил звание "Заслуженный артист Украины" в июне 2020 года. После начала полномасштабного вторжения его пребывания вне Украины и публичная деятельность неоднократно вызывали общественную дискуссию и критику.

Инициатива о лишении Потапенко государственного звания появилась после электронной петиции, зарегистрированной на сайте президента 28 августа 2026 года. Автором обращения стала певица и общественный деятель Екатерина Таран.

В петиции автор заявила, что публичная деятельность Потапенко, по ее мнению, не соответствует статусу человека, награжденного государством. Среди претензий она вспомнила популяризацию российской культурной среды, публичное взаимодействие с представителями России, а также совместный медийный контент с российскими гражданами и представителями российского шоу-бизнеса.

Отдельно в документе говорится о высказываниях и действиях Потапенко относительно украинского языка, которые автор петиции считает такими, которые могут восприниматься как его обесценивание или высмеивание. В то же время, это именно аргументация автора петиции, а не установленный парламентом факт.

Петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов для разбирательства. На официальном сайте президента отмечено, что сбор подписей завершен, а сама петиция имеет статус "На рассмотрении".

Что решила Верховная Рада

Несмотря на рассмотрение вопроса в парламенте, необходимое количество голосов за обращение к президенту не нашлось. "За" проголосовали 198 депутатов, потому Верховная Рада не поддержала документ.

Таким образом, именно это парламентское обращение не было принято. В то же время, голосование Рады не означает автоматического решения всех возможных процедур относительно государственной награды, ведь законодательство предусматривает отдельные механизмы ее лишения.

Можно ли лишить государственной награды

В ноябре 2024 вступил в силу закон №4074-IX, который, в частности, изменил правила лишения государственных наград Украины. Закон предусматривает возможность лишения награды по обвинительному приговору суда в предусмотренных им случаях, а также при применении санкции СНБО, введенной в действие указом президента. Среди оснований для санкций указаны, в частности, действия, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора или создают его положительный образ.

То есть само по себе голосование Верховной Рады за обращение не решение о лишении Потапенко звания. Речь идет об отдельном парламентском шаге в рамках вопроса, который стал предметом общественной дискуссии.