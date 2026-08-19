"Президент планеты Троещина": свадебная речь Денисенко получила эпическую пародию

Свадебная речь Наталки Денисенко (Ярошенко), в которой она назвала мужа "королем викингов" и "господином президентом планеты Венера", продолжает жить отдельной жизнью в соцсетях. В этот раз она вдохновила на пародию блогершу Аннету Барсовну, представившую собственную версию романтического обращения.
Styler со ссылкой на видео из Instagram блогерши, расскажет, как она обыграла слова актрисы и почему ее версия рассмешила пользователей сети.
Как спародировали речь Денисенко
Аннета Барсовна воспроизвела стилистику громкого обращения Денисенко, но вместо романтических и пафосных титулов использовала максимально приземленные и абсурдные образы.
Одной из главных фраз пародии стало обращение "президент с планеты Троещина" - очевидная отсылка к "президенту планеты Венера" из свадебной речи актрисы.
"Отправляясь в путешествие во Львов, я написала своему мужу короткое эссе. Мой господин президент планеты Троещина. Твоя королева в платье-голубки отправилась во Львов. И подготовила тебе презентацию завтрака", - сказала на видео блоггер.
Блогерша обыграла не только слова, но и саму манеру торжественного признания, доведя ее до комедийного максимума.
В комментариях подписчики отреагировали на видео-пародию.
- "Лучшая"
- "Ой, я не могу, смеюсь"
- "Я валяюсь".
Как отреагировала Денисенко
Наталка прокомментировала шутку своей новом "сторис".
"Считаю, что мужчины заслуживают комплиментов, потому что у Короля - Королева, у Президента - Первая леди, Богиня, а у супермена-супер-женщина", - сказала актриса.
Что именно сказала Денисенко на свадьбе
Поводом для пародий стала речь Денисенко на ее свадьбе с манекенщиком Юрием Ярошенко.
Обращаясь к любимому, актриса эмоционально перечислила сразу несколько необычных "титулов".
"Король викингов. Господин президент планеты Венера. Супермен моего сердца", - говорила актриса.
Именно этот момент быстро разлетелся соцсетями и стал мемным. Пользователи начали цитировать обращение актрисы, придумывать свои варианты, а теперь история дошла и до полноценных пародий.
Напомним, Денисенко и Ярошенко поженились 8 августа. Для актрисы этот брак стал вторым, она взяла фамилию своего избранника и уже получила новый паспорт. Ранее она была замужем за актером Андреем Фединчиком, от которого имеет сына Андрея.
Ранее стало известно, что Наталка Денисенко показала фото со свадьбы.