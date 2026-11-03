Сергей Кисель про "Жіночий лікар. Нове життя", семью и принципы: "Актер - адвокат своего персонажа"

– Ваши отрицательные персонажи вызывают бурные реакции. А чего ожидаете от зрителей нового сезона "Жіночий лікар. Нове життя"?

– Меня всегда радуют комментарии зрителей о моих персонажах. Если читаю: "Как же он меня раздражает!" - значит, сделал все правильно (смеется).

Я стараюсь создавать каждого своего персонажа индивидуальным и особенным, чтобы они не походили друг на друга. И если зрители так эмоционально реагируют - значит, все не зря.

По поводу сериала "Жіночий лікар. Нове життя" - спойлерить не буду. Я пока прочитал всего 20 серий из запланированных 40. Но уже могу сказать, что будет интересно и достаточно неожиданно! У этого проекта, можно сказать, действительно новая жизнь, ведь многое изменилось: начиная с команды производителя до канала заказчика.

В сезоне появится много новых персонажей, которые добавят истории своих красок. Так что зрителям будет за кем наблюдать и кого обсуждать. Ну а я с удовольствием буду ждать комментарии о своем Олеге Мельнике. Ох и перипетии его ждут!

– Бывало, что люди переносили отношение к герою на вас? Как это проявлялось?

– Такое случается. Несмотря на то, что я часто играю отрицательных персонажей, в жизни я совсем другой человек. Большинство черт, присущих моим героям, мне самому совсем не свойственны.

Я всегда стараюсь читать комментарии зрителей и, знаете, в большинстве своем моих персонажей ненавидят (смеется). Иногда встречаются даже очень эмоциональные, триггерные комментарии. Думаю, зачастую это связано с личным опытом человека. Возможно, кто-то встречал в жизни такого персонажа и моя игра затрагивает что-то личное.

Мне кажется, зрители иногда настолько погружаются в историю, что начинают воспринимать ее как реальность. Если ты на экране играешь негодяя, то для кого-то автоматически становишься таким и в жизни.

Относительно того, как проявлялось - бывало всякое! Даже однажды полицию вызывать хотели (смеется). Я воспринимаю такие моменты как комплимент своей работе. Если персонаж вызывает столь сильные эмоции - значит, он задел зрителя. Главное, чтобы после титров люди все же отделяли актера от его героя.

– Какая новость о вашей личной жизни вас больше всего смешила?

– Ой, такого очень много. Меня всегда удивляют триггерные новостные заголовки. Например: "Отца и семьянина Сергея Киселя заметили в объятиях девушек", а это премьера фильма, и ты сфотографировался на баннере с коллегами.

Или показал в соцсетях дочь, когда ей исполнился 1 год, и читаю: "Год назад показал сзади, теперь спереди: дочери Сергея Киселя 1 год - лицо мамы актер скрывает". Такие заголовки иногда настолько креативны, что просто поднимают настроение. Гуглить информацию о себе хотя бы ради этого точно стоит.

– Вы с женой познакомились в интернете. Помните, чем она заинтересовала вас в первом разговоре?

– Это было так давно, что я даже не помню, о чем мы тогда говорили. Но точно помню, что говорили многие.

У меня изначально было ощущение, будто мы знакомы уже много лет. Как будто встретились две родственные души, которым не нужно долго искать общий язык. Просто было кайфово.

А самое знакомство в интернете было довольно простым. В конце концов все свелось к: "А давай встретимся, погуляем?". И встретились. А дальше - уже 14 лет вместе.

– Что вы до сих пор делаете, чтобы удивить жену после многих лет вместе?

– Мне кажется, жизнь состоит из маленьких деталей. Не обязательно придумывать что-то грандиозное, чтобы удивить близкого человека. Иногда достаточно просто уделить внимание, сделать что-нибудь приятное, найти время друг для друга.

Особенно сейчас, когда вокруг столько ужасного важно не забывать о своих маленьких радостях и создавать их для тех, кого любишь. Находить свои лучики света. Потому что отношения - это не о больших жестах раз в год, а о ежедневном желании быть рядом и делать друг друга счастливее.

– В чем вы строже с сыновьями, чем с дочерью?

– Мне кажется, Мария просто делает меня мягким. Иван и Федор все же старше, и я понимаю, что должен научить их самостоятельности, ответственности, быть настоящими мужчинами. Поэтому где-то могу быть более требовательным.

Но я не сторонник строгости ради строгости. Мне важно, чтобы дети понимали, почему есть определенные правила, а не просто выполняли их, потому что папа так сказал.

А дочь… Ну, ей пока многое можно просто за одну улыбку. Но подозреваю, что ребята об этом уже догадались! (смеется)

– Есть ли персонажи, которых вы принципиально не хотите играть?

– Конечно, есть. В начале карьеры я соглашался почти на любые роли. Хотелось набираться опыта, пробовать себя, учиться.

Сейчас я гораздо более придирчиво отношусь к выбору персонажей. Если герой плоско написан, если он плохой просто потому, что плохой - мне это неинтересно. Я должен найти в нем что-то человеческое, понять его, увидеть, что за ним стоит. Ведь актер - адвокат своего персонажа. Ты должен его оправдать, даже если не соглашаешься с его поступками. А если внутри нет ничего, за что можно зацепиться, то я не вижу смысла и желания браться за такую роль.

Есть и принципиальные вещи. С начала полномасштабного вторжения я отказываюсь играть московских военных. Возможно, кто-то сочтет это непрофессиональным, но я не могу для себя оправдать орков, которые приходят на нашу землю убивать, насиловать, мародерить и уничтожать.

– Вы начинали с пения. Что сейчас поете дома - и подпевают ли дети?

– Ой, это было так давно! (смеется) Пение когда-то было большой частью моей жизни. Теперь пою редко, как-то не до этого. Но гитару время от времени достаю. Дети это любят, и у нас уже есть любимые песни, которые мы поем все вместе. Очень хочется, чтобы такие моменты оставались в нашей жизни как можно дольше. Верю, что впереди у нас еще много теплых вечеров, песен и поводов радоваться жизни. Все будет хорошо. Главное - не терять веру в это и находить свет даже в самые темные времена.

Что известно о сериале "Жіночий лікар. Нове життя"

В четвертом сезоне "Жіночий лікар. Нове життя" сменится руководство медцентра и появятся новые герои. Акушер-гинеколог Михаил Гончар, которого играет Андрей Исаенко, встретит женщину из своего прошлого - Марину Яворскую. Она возглавит отделение, а военный хирург Олесь Захарчук станет его соперником в работе и любви.

Олег Мельник в исполнении Сергея Киселя продолжит действовать в собственных интересах, ставя под удар медцентр и новое руководство. В актерский состав сезона также вошли Зоряна Марченко, Андрей Фединчик, Евгений Ефремов, Надежда Левченко, Алексей Нагрудный, Александра Люта и Надежда Хильская.

Продолжение создают СТБ и FILM.UA Group, режиссер-постановщик - Андрей Колесник. Четвертый сезон впервые выйдет на СТБ, премьера запланирована на 2027 год.